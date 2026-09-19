Минцифры: попытка диверсии не помешала проведению выборов на Дальнем Востоке

Минцифры: попытка диверсии не помешала проведению выборов на Дальнем ВостокеОбнаружены попытки спилить опору линии связи и перерубить кабель – «Ростелеком»
Попытка устроить диверсию на Дальнем Востоке не помешала продолжить проводить выборы в Госдуму России. Об этом пресс-служба Минцифры РФ сообщила в «Максе».
«Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена», – говорится в публикации.
По данным ведомства, причиной перебоев с интернетом было умышленное повреждение волоконно-оптической линии связи. Пресс-служба назвала это очередной попыткой помешать проведению выборов, подчеркнув, что она не удалась, поскольку голосование продолжается в штатном режиме, а последствия аварии были оперативно устранены.
«РИА Новости» со ссылкой на «Ростелеком» сообщило, что компания зарегистрировала две попытки вывода из строя магистральных оптических линий связи на Дальнем Востоке. В первом случае была зафиксирована попытка спилить опору, во втором – перерубить кабель. По данным агентства, интернет восстановили в течение часа.
Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в первый день голосования в столице произошел технический сбой из-за хакерских атак. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.
17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает провокаций во время проведения выборов в Госдуму. По ее словам, атакам также подвергаются избирательные участки, вследствие чего есть раненые.