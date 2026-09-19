Глава Мосгоризбиркома заявила о хакерской атаке в первый день голосования

Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. Эти показатели показали существенный прирост по сравнению с первым днем выборов в 2021 г., когда в выборах участвовали 18,39% избирателей.