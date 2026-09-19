Глава Мосгоризбиркома заявила о хакерской атаке в первый день голосования
В первый день голосования в Москве произошел технический сбой из-за хакерских атак. Об этом «РИА Новости» сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя.
Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. Эти показатели показали существенный прирост по сравнению с первым днем выборов в 2021 г., когда в выборах участвовали 18,39% избирателей.
В Москве под конец первого дня проголосовали около 2,3 млн человек, из них 2,094 млн – электронно.
Голосование проходит в три дня – 18, 19 и 20 сентября. Одновременно с думской кампанией проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и прямые выборы высших должностных лиц в восьми субъектах. Всего состоится 2200 кампаний разного уровня, будет замещено около 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.
Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, избирательная кампания проходит в экстремальной ситуации на фоне регулярных атак БПЛА и кибератак на избирательную инфраструктуру. Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах, включая Москву.