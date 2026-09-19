Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM39,36-0,05%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,03+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Мосгоризбиркома заявила о хакерской атаке в первый день голосования

Ася Султанова

В первый день голосования в Москве произошел технический сбой из-за хакерских атак. Об этом «РИА Новости» сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя.

Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. Эти показатели показали существенный прирост по сравнению с первым днем выборов в 2021 г., когда в выборах участвовали 18,39% избирателей.

В Москве под конец первого дня проголосовали около 2,3 млн человек, из них 2,094 млн – электронно.

Голосование проходит в три дня – 18, 19 и 20 сентября. Одновременно с думской кампанией проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и прямые выборы высших должностных лиц в восьми субъектах. Всего состоится 2200 кампаний разного уровня, будет замещено около 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.

Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, избирательная кампания проходит в экстремальной ситуации на фоне регулярных атак БПЛА и кибератак на избирательную инфраструктуру. Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах, включая Москву.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте