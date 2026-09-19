Главное о втором дне голосования

Главное о втором дне голосованияЯвка 18 сентября превысила показатели 2021 года
В России начался второй день выборов депутатов Госдумы. Россияне из 39 регионов также выбирают депутатов в законодательные собрания. Прямые выборы высших должностных лиц проходят в восьми субъектах. Голосование продлится до 20:00 мск 20 сентября.
Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 20:00 мск 18 сентября достигла 29,19%, проголосовали почти 32,6 млн россиян. Эти показатели показали существенный прирост по сравнению с первым днем выборов в 2021 г., когда проголосовали 18,39% избирателей.
19 сентября по мск избирательные участки открылись в посольстве РФ в Пекине, а также в российских генеральных консульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге, в таиландском городе Паттайя и на Пхукете. Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил в разговоре с РИА «Новости», что находящиеся в Китае россияне хотят быть сопричастны с теми процессами, которые происходят на родине.
Полномочия депутатов Госдумы нынешнего созыва будут прекращены в день проведения первого пленарного заседания палаты девятого созыва. Об этом ТАСС рассказал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский. Он добавил, что «срок полномочий депутата Госдумы начинается со дня его избрания, то есть с момента принятия решения ЦИК РФ».
Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. В бюллетене по федеральным спискам представлены 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия прямой демократии, «Зеленые», Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Родина».