Главное о втором дне голосования

19 сентября по мск избирательные участки открылись в посольстве РФ в Пекине, а также в российских генеральных консульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге, в таиландском городе Паттайя и на Пхукете. Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил в разговоре с РИА «Новости», что находящиеся в Китае россияне хотят быть сопричастны с теми процессами, которые происходят на родине.