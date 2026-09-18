Главное о первом дне голосования

Главное о первом дне голосованияВыборы стартовали во всех регионах России
- Явка
- Главные события и заявления
- Атаки на российские регионы и кибератаки
- Наблюдатели
В России стартовали выборы депутатов Госдумы. Голосование проходит в три дня – 18, 19 и 20 сентября. Первыми к выборам присоединились Дальний Восток и Урал, где участки открылись в 8:00 по местному времени.
Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.
В бюллетене при голосовании по федеральным спискам представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».
Одновременно с думской кампанией проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и прямые выборы высших должностных лиц в восьми субъектах. Всего состоится 2200 кампаний разного уровня, будет замещено около 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.
Главной особенностью кампании стало участие жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – они впервые избирают депутатов Госдумы, в новых регионах образовано семь одномандатных округов.
Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, кампания проходит в «экстремальной ситуации» на фоне регулярных атак БПЛА и кибератак на избирательную инфраструктуру. Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах, включая Москву.
Явка
Явка на выборах в Госдуму в целом по стране составляет 6,01% на 11:17 мск.
Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%, сообщили в Минцифре.
В Москве около 1 млн человек проголосовали с помощью ДЭГ. 90% избирателей в Москве выбирают электронную форму голосования, рассказала глава Мосгоризбиркома.
В 12 приграничных регионах, в том числе в Донбассе и Новороссии, досрочно проголосовали более 4,2 млн человек, сообщила Памфилова.
Село на Чукотке Нутэпэльмен показало 100%-ную явку на выборах в Госдуму, сообщили власти.
Главные события и заявления
Все участки в РФ открылись в штатном режиме, сообщила Памфилова.
На выборах уже проголосовали главы регионов: губернатор Амурской области Василий Орлов вместе с супругой, омский губернатор Виталий Хоценко, главы Кузбасса Илья Середюк и Забайкалья Александр Осипов, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие лидеры субъектов.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке. «Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом», – сказал он.
Глава МИД Сергей Лавров проголосовал дистанционно.
Кадры голосования опубликовал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Свой выбор сделал» – написал он в Telegram-канале.
Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Запад ведет кампанию по срыву голосования россиян на выборах. По ее словам, речь идет о распространении информации, направленной на блокировку избирательного процесса.
Атаки на российские регионы и кибератаки
Атаки на ДЭГ фиксируют в Москве. Они стали более серьезные, чем были ранее, заявила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Армия айтишников «отбивает атаки», сказала она.
С вечера до 07:00 в сторону Москвы и Подмосковья летело более 350 БПЛА, 64 беспилотника сбили на подлете к столице. В Ростовской области уничтожили 50 БПЛА за ночь, в Тульской – 45.
В Сочи участки прервали работу на время атаки БПЛА, сообщает глава города.
В ЛНР в трех муниципалитетах 14 участков подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения ЛЭПов беспилотниками.
Наблюдатели
Для наблюдения за выборами в Россию приехало 1 126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций, сообщила Элла Памфилова.
«Благодаря совместным усилиям всех наших служб уверена, что максимальную безопасность мы обеспечиваем и для нас, и для наблюдателей международных», – сказала она.
Иностранные наблюдатели из Австрии, Кении, Мексики и Чили следят за легитимностью первых в ЛНР выборов депутатов Госдумы, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
На избирательном участке №133 в поселке Лазо на Камчатке традиционно наблюдает кот по кличке Том, сообщил краевой избирком.