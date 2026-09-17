Кого будут выбирать в Единый день голосования – 2026

Кого будут выбирать в Единый день голосования – 2026Запланировано более 2200 кампаний разного уровня
В России стартует единый день голосования, он продлится с 18 по 20 сентября. По его итогам определится состав Госдумы девятого созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Кроме того, пройдут выборы глав 11 регионов, парламентов 39 субъектов и депутатов 10 административных центров. Всего состоится 2200 кампаний разного уровня, будет замещено около 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.
В выборах в Госдуму участвует 10 партий: парламентские «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди» (НЛ), а также непарламентские «Зеленые», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, Партия прямой демократии и «Родина». Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал также и список «Яблока», но 10 августа он был снят с выборов по иску «Родины». Кандидаты «Яблока» продолжают участвовать в выборах по одномандатным округам.
Это первая думская кампания с начала специальной военной операции. Впервые в выборах в нижнюю палату парламента примут участие жители новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В этих субъектах действует военное положение и установлен специальный порядок подготовки и проведения голосования.
«Выборы приходится проводить в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке. Мы не жалуемся, мы не причитаем. Мы просто констатируем, для того чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам и угрозам», – сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова 17 сентября. По ее словам, на каждом избирательном участке впервые назначили ответственных за эвакуацию, за противопожарную безопасность и за предотвращение провокаций – преимущественно мужчин. Сложная ситуация не стала поводом для отказа от выборов, подчеркнула глава ЦИК. Комиссия постаралась «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить», отметила она.
Выборы в регионах
В восьми регионах губернаторов будут избирать напрямую: в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В трех республиках Северного Кавказа за руководителей будут голосовать депутаты региональных парламентов: в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Из парламентских партий во всех регионах с прямыми выборами участвуют кандидаты КПРФ и СР. У ЕР и ЛДПР по семь субъектов, у НЛ – четыре. Ульяновскую область возглавляет представитель КПРФ Алексей Русских, в этом регионе ЕР не стала выставлять своего кандидата.
«Наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Республике Мордовии, Белгородской и Тверской областях – по шесть кандидатов. Это что, не конкуренция? Это конкуренция», – отметила Памфилова.
Выборы в региональные парламенты пройдут в 39 регионах: Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Чечне, Чувашии, Чукотке, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском крае, Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях и Еврейской автономной области.
Также граждане изберут депутатов представительных органов столиц 10 регионов. Это Грозный (Чечня), Калининград, Кемерово, Нальчик (Кабардино-Балкария), Пермь, Петрозаводск (Карелия), Саранск (Мордовия), Саратов, Уфа (Башкирия) и Ханты-Мансийск.
Другие особенности
ЦИК удалось достичь максимальной устойчивости избирательной системы, ее гибкости и готовности оперативно реагировать на все вызовы и изменения обстановки, заявила Памфилова. Одним из вызовов она назвала технологии дипфейков. Они могут использоваться для подмены происходящего во время прямых трансляций, подчеркнула глава комиссии.
«Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – сообщила Памфилова. При этом видеонаблюдение на избирательных участках, по ее словам, будет организовано во всех регионах России, несмотря на существующие сложности.
Кроме того, ЦИК предусмотрел случаи возможных ограничений связи в регионах для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Все ресурсы, задействованные в избирательном процессе, внесены в белые списки, сказала Памфилова. Это позволит сохранить доступ к порталу для голосования даже при введении отдельных ограничений на передачу данных. На выборах в Госдуму ЦИК протестирует возможность проведения ДЭГ с использованием низкоорбитальной группировки спутников в одном из населенных пунктов Ненецкого автономного округа. Такой формат позволит голосовать с ДЭГ даже в местах без устойчивого покрытия связью.