Кого будут выбирать в Единый день голосования – 2026

«Выборы приходится проводить в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке. Мы не жалуемся, мы не причитаем. Мы просто констатируем, для того чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам и угрозам», – сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова 17 сентября. По ее словам, на каждом избирательном участке впервые назначили ответственных за эвакуацию, за противопожарную безопасность и за предотвращение провокаций – преимущественно мужчин. Сложная ситуация не стала поводом для отказа от выборов, подчеркнула глава ЦИК. Комиссия постаралась «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить», отметила она.