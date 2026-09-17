ЦИК не стала использовать сложную ситуацию как предлог для отмены выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог для отказа от выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Мы не стали использовать все эти вызовы и угрозы как предлог, чтобы отказаться не только от выборов, но и как предлог, чтобы сократить или уменьшить те базовые принципы и стандарты, которые мы используем в обычное мирное время», – подчеркнула она.
По словам Памфиловой, ЦИК постаралась «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить».
15 сентября Памфилова сообщила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами в ГД. По ее словам, комиссия не впервые сталкивается с такой тенденцией, «но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак». При этом многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.