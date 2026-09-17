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Зачем губернаторы зовут избирателей на выборы

К гражданам стали обращаться не только в соцсетях и по ТВ, но и индивидуально через «Госуслуги»
Александр Тихонов
Губернаторы работают на повышение легитимности выборов, которая в том числе может оцениваться и по уровню явки
Губернаторы работают на повышение легитимности выборов, которая в том числе может оцениваться и по уровню явки / Андрей Гордеев / Ведомости

Главы регионов, как и президент России Владимир Путин, обратились к жителям накануне единого дня голосования. Их выступления можно условно разделить на две группы. Часть губернаторов высказались в прямом эфире на телевидении и в соцсетях с призывом принять участие в выборах. Среди них Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Андрей Воробьев в Подмосковье, Вячеслав Федорищев в Самарской области, Евгений Первышов в Тамбовской области и т. д.

В этих субъектах помимо депутатов Госдумы будут избираться депутаты региональных парламентов. Всего 20 сентября будут избраны заксобрания 39 регионов.

Вторая группа, на данный момент более массовая, предпочла рассылку видеообращений через «Госуслуги». В таких роликах (их протяженность в основном не превышает 5 минут) главы субъектов, обращаясь к адресату по имени (после этого идет монтажная склейка – вероятно, с участием каждого губернатора было записано несколько десятков таких приветствий, с самыми распространенными мужскими и женскими именами), рассказывают о своих достижениях и планах власти на ближайшие годы. При этом прямого призыва участвовать в выборах главы субъекта в рассылках избегают.

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Политика / Власть

С такими обращениями выступили, например, Андрей Травников в Новосибирской области, Виталий Хоценко в Омской области, Александр Соколов в Кировской области, Владимир Мазур в Томской области, Александр Беспрозванных в Калининградской области и др. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков записал два видеообращения – как в «Госуслугах», так и для соцсетей – с призывом проголосовать на выборах.

Часть адресатов восприняли персональные обращения губернаторов через «Госуслуги» за мошенническую схему. В связи с этим региональным СМИ со ссылкой на пресс-службы администраций пришлось разъяснять, что видео не фейковые и главы субъектов действительно записали их для жителей.

Губернаторы централизованно работают на повышение легитимности выборов, которая традиционно будет производной в том числе от итоговой явки, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. Обращения губернаторов к избирателям – часть традиции плюс отчасти призыв к бюджетникам, а также способ говорить: мы не скрывали от вас факт проведения выборов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

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Политика

Это часть предвыборного ритуала, демонстрация того, что губернатор для явки сделал все, включая личное обращение к избирателям, говорит политолог Константин Калачев. «Если мы представим, что для кого-то губернатор – референтное лицо, что этот избиратель пошел на выборы по зову губернатора, какими будут характеристики этого избирателя?», – сказал эксперт «Ведомостям».

Высокая явка на выборах в Госдуму всегда выгодна государству и ключевым политическим силам, поскольку она обеспечивает «максимальную» легитимность избранного парламента и подтверждает общественный консенсус, говорил «Ведомостям» 14 сентября сенатор Сергей Перминов (ЕР). По его мнению, тезисы о сознательной «сушке» явки (т. е. стремлении к ее снижению) – это устаревший миф. Все партии «кровно заинтересованы» в мобилизации своего избирателя, отмечал Перминов.

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