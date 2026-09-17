Зачем губернаторы зовут избирателей на выборы

Вторая группа, на данный момент более массовая, предпочла рассылку видеообращений через «Госуслуги». В таких роликах (их протяженность в основном не превышает 5 минут) главы субъектов, обращаясь к адресату по имени (после этого идет монтажная склейка – вероятно, с участием каждого губернатора было записано несколько десятков таких приветствий, с самыми распространенными мужскими и женскими именами), рассказывают о своих достижениях и планах власти на ближайшие годы. При этом прямого призыва участвовать в выборах главы субъекта в рассылках избегают.