Новые губернаторы все чаще идут на выборы холостыми

Экс-мэр Краснодара (первый участник спецоперации, ставший губернатором) Первышов в интервью «Комсомольской правде» 5 ноября 2024 г. обещал, что перевезет в Тамбов свою семью. В этом контексте он упомянул только четверых детей, но не супругу. При этом в 2024 г. не было ни одного холостого врио губернатора. Из девяти участвовавших на тот момент в выборах (восемь – напрямую и один – через голосование в парламенте) все были женаты.