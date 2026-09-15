Новые губернаторы все чаще идут на выборы холостыми

Новые губернаторы все чаще идут на выборы холостымиСведения о доходах, имуществе как чиновников, так и их семей не публикуются за пределами избирательных кампаний с 2022 года
Начиная с 2025 г. временно исполняющие обязанности губернаторов все чаще участвуют в выборах, будучи холостыми, обратили внимание «Ведомости». В этом году из четырех готовящихся к избранию главами субъектов женат, судя по декларации, только один – врио губернатора Белгородской области Герой России Александр Шуваев. Согласно опубликованной на сайте регионального избиркома декларации о доходах и имуществе чиновника, у него есть супруга Яна.
Декларации о доходах – один из немногих легальных способов определить семейное положение врио глав субъектов. Такие документы размещаются на сайтах избирательных комиссий перед выборами. Ежегодная публикация деклараций о доходах и имуществе чиновников на период проведения специальной военной операции была отменена указом президента Владимира Путина в 2022 г. С 2023 г. перестали публиковать аналогичные документы депутатов и сенаторов. Поэтому узнать о доходах и семейном положении глав субъектов теперь можно только в год выборов.
Врио губернаторов Брянской и Тверской областей Егор Ковальчук и Виталий Королев соответственно не женаты, следует из их предвыборных деклараций о доходах. У Ковальчука есть четверо несовершеннолетних детей, у Королева, согласно декларации, их нет.
Врио главы Дагестана Федор Щукин (до назначения 4 мая – председатель верховного суда республики) будет избираться в единый день голосования (ЕДГ-2026) не на прямых выборах, а депутатами регионального парламента из числа кандидатур, предложенных президентом. Соответственно, избирательная комиссия субъекта не участвует в процедуре, а значит, и не публикует декларации о доходах претендентов на пост высшего должностного лица.
Но вопрос о семье Щукину задали 26 августа участники организованного ТАСС пресс-тура «Море + горы». «В ходе беседы представители СМИ поинтересовались, насколько глубоко руководитель, приехавший из другого региона, успел погрузиться в дагестанскую реальность и перевез ли он сюда семью. Отвечая, Федор Щукин рассказал, что его дети уже взрослые и живут в Нижнем Новгороде, а старшая дочь буквально три дня назад сделала его дедушкой – внука он пока видел только на фотографиях», – говорится в пресс-релизе на сайте главы Дагестана. В открытых данных информации о его семейном положении нет. «Ведомости» направили запрос в администрацию главы Дагестана.
В 2025 г. из девяти участвующих в выборах врио глав субъектов (восемь избирались напрямую, один – депутатами заксобрания) четверо были холостыми. Жены отсутствовали в декларациях о доходах Юрия Слюсаря (Ростовская обл.), Дениса Паслера (Свердловская обл.) и Евгения Первышова (Тамбовская обл.). На официальном портале органов власти Еврейской автономной области указано, что губернатор Мария Костюк (также участвовала в выборах в 2025 г.) не замужем.
Экс-мэр Краснодара (первый участник спецоперации, ставший губернатором) Первышов в интервью «Комсомольской правде» 5 ноября 2024 г. обещал, что перевезет в Тамбов свою семью. В этом контексте он упомянул только четверых детей, но не супругу. При этом в 2024 г. не было ни одного холостого врио губернатора. Из девяти участвовавших на тот момент в выборах (восемь – напрямую и один – через голосование в парламенте) все были женаты.
Образ семейного человека традиционно считается консервативным, особенно для региональной политики, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Но это работает только как дополнительная характеристика. Если губернатор эффективен, умеет разговаривать с людьми, решает вопросы дорог, ЖКХ, медицины, рабочих мест, то отсутствие штампа в паспорте вряд ли станет для него серьезным минусом», – сказал он «Ведомостям».