Кто стал самым богатым из избирающихся в этом году губернаторов

Единственный избирающийся в ЕДГ-2026 губернатор-коммунист Алексей Русских (Ульяновская обл.) заработал в 2025 г. 5,7 млн руб. (зарплата и доход по вкладам). Остаток по счетам – 662 582 руб. Недвижимости и транспортных средств у него в собственности нет. Супруга губернатора Ольга Русских задекларировала доход за 2025 г. в размере 2,5 млн руб. (зарплата и дивиденды от ценных бумаг). На нее записаны четыре земельных участка в Ярославской области площадью от 9500 до 15 000 кв. м, автомобиль Lexus LX 570 2017 года выпуска. Остаток по счетам – 2,3 млн руб. Ольга Русских владеет акциями 40 компаний и инвестиционными паями 6 компаний.