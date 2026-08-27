Кто стал самым богатым из избирающихся в этом году губернаторов

Кто стал самым богатым из избирающихся в этом году губернаторовРегиональные избиркомы завершили публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов
Региональные избирательные комиссии завершили публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы. Больше всех среди избирающихся в единый день голосования 20 сентября (ЕДГ-2026) на прямых выборах инкумбентов в 2025 г. заработал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Его годовой доход составил 35,6 млн руб. Источниками поступлений средств в декларации Мельниченко указаны зарплата в правительстве Пензенской области и Пензенском государственном университете, а также доход от банковских вкладов. Остаток на счетах Мельниченко составляет 41 257 руб.
Глава Пензенской области также владеет 1281 инвестиционным паем АО «Управляющая компания «Первая» общей стоимостью 1,3 млн руб. В собственности у Мельниченко нет ни недвижимости, ни транспортных средств. Его супруга Наталья в 2025 г. ничего не заработала, она также не является собственницей какого-либо имущества.
Самый низкий доход за 2025 г. задекларировал врио губернатора Белгородской области Герой России Александр Шуваев. Он заработал 5,3 млн руб. – это зарплата в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России и Военно-социальном центре Минобороны и проценты по вкладам. В собственности Шуваева бронированный внедорожник Lexus 2013 года выпуска, остаток по банковским счетам – 7,4 млн руб. Собственной недвижимостью врио главы региона не владеет.
Назначенный в один день с Шуваевым временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заработал в 2025 г. 9 млн руб. Это зарплата в администрации главы Луганской народной республики (до назначения врио главы Брянщины Ковальчук возглавлял правительство нового региона) и доход по вкладам.
В собственности чиновника земельный участок (1492 кв. м) и две квартиры (52,7 кв. м и четверть доли в квартире площадью 200,3 кв. м) в родной Челябинской области, а также кроссовер Škoda Kodiaq 2019 года выпуска. Остаток по счетам – 1,6 млн руб. Ковальчук также задекларировал 19 463 инвестиционных пая АО «Управляющая компания «Первая» общей стоимостью 371 908 руб.
Доход главы Тувы Владислава Ховалыга за 2025 г. составил 6,5 млн руб. (зарплата и проценты по вкладам). Он задекларировал два земельных участка в Кызыле и Кызылском кожууне (48 кв. м и 2673 кв. м), жилой дом в Кызылском кожууне на 349 кв. м и квартиру в Москве площадью 55 кв. м. Также в собственности Ховалыга три гаража, котельная, сторожка и баня. Глава Тувы владеет автомобилем Audi Q3 Sportback 2020 года выпуска.
Супруга главы Тувы Айлана заработала 2,1 млн руб. Это доход от предпринимательской деятельности, пенсия и проценты по вкладам. Айлана Ховалыг владеет квартирой в Москве площадью 55 кв. м и нежилым помещением в Кызыле (38,8 кв. м).
Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2025 г. 27,4 млн руб. (зарплата и проценты по вкладам). Он задекларировал два земельных участка в Чечне (28 361 кв. м и 3668 кв. м), жилой дом (23 443 кв. м). Остаток по счетам – 17 млн руб. Также Кадыров задекларировал 1 облигацию банка ВТБ номиналом 10 млн руб.
Доход его супруги Медни в 2025 г. составил 4,5 млн руб. Источниками дохода Кадыровой указаны отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Чечне и минтруд республики. В собственности супруги Кадырова квартира в Чечне (927,8 кв. м), остаток по счетам – 1,1 млн руб. На одного из сыновей Кадыровых записаны земельный участок площадью 4632 кв. м и жилой дом площадью 1844 кв. м.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев задекларировал заработок за 2025 г. в размере 29,3 млн руб. Это зарплата, доходы по вкладам и от продажи имущества. У него в собственности четыре земельных участка площадью от 107 до 231 965 кв. м в Подмосковье и Смоленской области. Также Королев владеет жилым домом в Московской области (346,8 кв. м).
Доход главы Мордовии Артема Здунова за прошлый год составил 9,4 млн руб. (зарплата и проценты по вкладам). У него в собственности три земельных участка в Татарстане площадью от 1189 до 1197 кв. м, жилой дом там же (162,9 кв. м), четыре квартиры в Москве и Татарстане, машино-место в столице и два нежилых помещения в Татарстане. Остаток по счетам Здунова – 3,5 млн руб.
Единственный избирающийся в ЕДГ-2026 губернатор-коммунист Алексей Русских (Ульяновская обл.) заработал в 2025 г. 5,7 млн руб. (зарплата и доход по вкладам). Остаток по счетам – 662 582 руб. Недвижимости и транспортных средств у него в собственности нет. Супруга губернатора Ольга Русских задекларировала доход за 2025 г. в размере 2,5 млн руб. (зарплата и дивиденды от ценных бумаг). На нее записаны четыре земельных участка в Ярославской области площадью от 9500 до 15 000 кв. м, автомобиль Lexus LX 570 2017 года выпуска. Остаток по счетам – 2,3 млн руб. Ольга Русских владеет акциями 40 компаний и инвестиционными паями 6 компаний.
На сына ульяновского губернатора записаны 7 земельных участков в Подмосковье площадью от 1500 до 2500 кв. м, дом и хозяйственное строение в этом же регионе (471,9 кв. м), 4 квартиры и 7 машино-мест в Москве.
В общероссийском масштабе информация о доходах губернаторов интереса для широких слоев населения не представляет, а вот жителям отдельных регионов информация про доходы их глав может быть интересна, говорит политолог Константин Калачев. Если в декларациях глав субъектов нет «каких-то запредельных сумм», то они мало кого волнуют, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.