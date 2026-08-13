Губернаторам спрогнозировали улучшение результатов на выборах

Губернаторам спрогнозировали улучшение результатов на выборахНа выборах депутатов заксобраний укрепятся позиции и «Единой России», но в части регионов будут сложности
Главы регионов, которые идут на перевыборы, в 2026 г., вероятно, улучшат свои результаты. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы в тени», с которым ознакомились «Ведомости». Прямые губернаторские выборы пройдут в восьми регионах: Пензенской, Брянской, Белгородской, Тверской, Ульяновской областях, Мордовии, Туве и Чечне. По мнению авторов доклада, обстоятельства, потенциально способные осложнить избрание кандидатов, возможны только в приграничных Белгородской и Брянской областях, где весной сменились губернаторы.
Что будет с заксобраниями
В 39 регионах предстоят выборы депутатов законодательных собраний. Они оказываются в тени кампании в Госдуму. В 2021 г. в числе «двоечников», по мнению ФоРГО, оказалось 17 регионов – там «Единая Россия» получила недостаточно хорошие показатели, а где-то плохие: Мурманская, Новгородская, Омская, Амурская, Вологодская, Кировская, Тверская, Томская, Свердловская области, Камчатка, Алтайский, Красноярский, Пермский, Приморский край, Карелия, Чувашия, Санкт-Петербург.
В 2026 г. в ФоРГО прогнозируют улучшение результатов по сравнению с 2021 г. в Чувашии, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском крае, Амурской, Кировской, Омской, Свердловской, Томской областях и Санкт-Петербурге. Среди регионов, где ожидаются сложности, – Карелия, Приморье, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Орловская и Тверская области.
«Мы учитывали актуальную рейтинговую динамику и, конечно, итоги предыдущих кампаний на территориях. Эти итоги относительно показательно отражают эффективность губернаторов и их внутриполитических администраторов», – говорит один из авторов доклада, эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Негативная рейтинговая динамика сейчас в Приморской крае, Новгородской, Вологодской и Тверской областях.
Предвыборная обстановка
В докладе отмечается, что с 2022 г. специфика выборов определяется «новой нормальностью» – это сочетание патриотического консенсуса, адаптации граждан к реальности, сформированной спецоперацией, и работы властей по сохранению стабильности. За это время электоральное поведение стало более консервативным и лоялистским. В ФоРГО считают, что существует так называемый отложенный выбор, когда в будущем социологически значимая часть избирателей предъявит новые запросы.
Частично этот отложенный выбор может проявиться уже на выборах 2026 г. из-за атак дронов, перспектив роста цен и пр., полагают в ФоРГО. Но растерянность перед новыми вызовами переходит в «мобилизацию ради их преодоления либо как минимум в адаптацию». Кроме того, власть за последние годы демонстрировала «наличие воли, опыта и ресурсов», а у граждан сохраняется высокий уровень доверия к президенту, пишут в докладе.
Статистика прошлых лет
Поэтому отложенный выбор не обязательно проявится, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин: «Все зависит от того, как власти будут справляться с текущими проблемами. Есть волатильность общественных настроений, изменившееся проблемное поле, но адаптационная модель поведения продолжает работать. Поэтому власти надо делать все, чтобы эта адаптационная модель находилась под меньшим давлением».
Даже выборы в Госдуму особо не разогревают ожидания, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «А выборы губернаторов и депутатов заксобраний проходят в тени не самой заметной кампании в Госдуму». Риски на выборах возникают при очень больших ошибках или большом интересе граждан, которого сейчас особо нет, считает эксперт.
На губернаторских выборах динамика, скорее всего, будет смешанной, как это было и год назад, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Некоторые главы смогут улучшить результаты в сравнении с самими собой или предшественниками, а у некоторых они будут хуже». На выборах в заксобрания можно прогнозировать такую же тенденцию, полагает он: «Но вряд ли динамика результата будет резкой в ту или иную сторону».