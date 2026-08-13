Губернаторам спрогнозировали улучшение результатов на выборах

Статистика прошлых лет

В ФоРГО проанализировали результаты последних лет. С 2012 по 2021 г. ни один врио губернатора не проиграл в отличие от четверых действующих губернаторов – в Иркутской области в 2015 г., во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае в 2018 г. В 2017–2021 гг. на новые сроки баллотировалось 22 губернатора, трое проиграли, у 16 глав результаты оказались хуже, чем на прошлых выборах. Но уже в 2022 г. из шести переизбравшихся губернаторов трое улучшили свои результаты, а из 42 глав, которые избирались в 2023–2025 гг., улучшили результаты уже 29 человек. В 2026 г. тренд на улучшение результатов продолжится, прогнозируют в фонде.