Депутаты Госдумы пошли в губернаторы от оппозиции

В регионах началась кампания по выдвижению кандидатов в губернаторы. Первые выдвиженцы оказались довольно медийными – правда, с бэкграундом варягов. «Справедливая Россия» (СР) отправила на выборы губернатора Ульяновской области телеведущую, депутата Госдумы Марину Ким, а от КПРФ в главы Тверской области будет баллотироваться известный тульский политик, депутат Госдумы Олег Лебедев. Ким, получившая популярность в качестве ведущей на Первом канале и ВГТРК, является секретарем президиума центрального совета СР по информационной политике. Пять лет назад она участвовала в выборах губернатора Хабаровского края и выборах депутатов Госдумы (шла второй в дальневосточной региональной группе партсписка). На губернаторских выборах Ким заняла 2-е место с результатом 25,43% (победил член ЛДПР Михаил Дегтярев, который в 2024 г. стал министром спорта России), в Госдуму избраться также не смогла. В 2024 г. Центризбирком (ЦИК) передал ей мандат Вадима Белоусова, чьи полномочия были досрочно прекращены в 2023 г. из-за прогулов.