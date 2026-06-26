Депутаты Госдумы пошли в губернаторы от оппозиции

Депутаты Госдумы пошли в губернаторы от оппозицииЭто усилит их парламентские кампании и может стать вызовом для действующих глав
В регионах началась кампания по выдвижению кандидатов в губернаторы. Первые выдвиженцы оказались довольно медийными – правда, с бэкграундом варягов. «Справедливая Россия» (СР) отправила на выборы губернатора Ульяновской области телеведущую, депутата Госдумы Марину Ким, а от КПРФ в главы Тверской области будет баллотироваться известный тульский политик, депутат Госдумы Олег Лебедев. Ким, получившая популярность в качестве ведущей на Первом канале и ВГТРК, является секретарем президиума центрального совета СР по информационной политике. Пять лет назад она участвовала в выборах губернатора Хабаровского края и выборах депутатов Госдумы (шла второй в дальневосточной региональной группе партсписка). На губернаторских выборах Ким заняла 2-е место с результатом 25,43% (победил член ЛДПР Михаил Дегтярев, который в 2024 г. стал министром спорта России), в Госдуму избраться также не смогла. В 2024 г. Центризбирком (ЦИК) передал ей мандат Вадима Белоусова, чьи полномочия были досрочно прекращены в 2023 г. из-за прогулов.
По данным собеседника, близкого к Ульяновской области, в этот раз Ким также планирует участвовать в двух кампаниях. «Выдвинули [в губернаторы], чтобы подкрепить [думскую кампанию]», – сказал источник «Ведомостей». «Вопрос о формировании списков и выдвижении кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму будет решаться на съезде партии 4 июля», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы СР.
Губернатор Ульяновской области с 2021 г. – коммунист Алексей Русских. 24 июня обком КПРФ выдвинул его на второй срок. ЛДПР выдвинула в губернаторы Ульяновской области координатора регионального отделения, экс-депутата Госдумы Сергея Маринина. От «Новых людей» в главы региона пойдет владелица сети автосервисов, многодетная мать Юлия Ясайтис.
Пока очевидно лишь то, что Русских переизберется на грани второго тура, прогнозирует политолог Виталий Иванов. По его мнению, глава региона получит «самый низкий результат среди идущих на новые сроки». В то же время для Ульяновской области Ким в качестве «сборщика губернаторского антирейтинга» слишком экзотична, добавил Иванов: «Варяг против варяга, чужой против чужой».
Лебедев, выдвинутый КПРФ в губернаторы Тверской области (ею с ноября 2025 г. руководит врио главы региона Виталий Королев), представляет этот субъект в Госдуме с 2021 г. Пять лет назад он был избран в нижнюю палату парламента от региональной группы, объединяющей Вологодскую, Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин называет Лебедева «очень сильной кандидатурой». «Последние годы уверенно работает именно в этих регионах. Собирает большие встречи по 200, 500, 1000 человек», – сказал Афонин «Ведомостям».
В каких регионах в 2026 г. пройдут прямые выборы губернатора
- Брянская область
- Мордовия
- Пензенская область
- Тверская область
- Тува
- Ульяновская область
- Чечня
Пленум тверского обкома КПРФ, на котором было рекомендовано выдвинуть Лебедева в губернаторы, прошел с участием первого зампреда ЦК. Лебедев также возглавит список КПРФ на выборах в заксобрание и региональную группу на выборах в Госдуму.
Выдвижение планировалось 27 июня на областной партийной конференции. 25 июня стало известно, суд заблокировал ее проведение в рамках обеспечительной меры по иску исключенных из партии местных активистов. Афонин сказал «Ведомостям», что КПРФ обжалует определение. По его словам, районный суд создал правовой прецедент, который расходится с юридической практикой и позицией Верховного суда.
КПРФ рассчитывает самостоятельно, без помощи ЕР, преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах, сказал собеседник в регионе. Кандидаты от оппозиции будут использовать губернаторские кампании как дополнительную «подкрутку» для партийных списков, особенно если параллельно проходят выборы в заксобрания, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Решение выдвинуть Лебедева в губернаторы Тверской области политолог Ростислав Туровский считает ситуативным. «Напротив, выдвижение Марины Ким от СР в Ульяновской области – это некоторый вызов для губернатора Русских, представляющего КПРФ. Ким не имеет отношения к региону, но является медийной персоной, занимала 2-е место на выборах губернатора Хабаровского края и может осложнить кампанию для Русских», – считает Туровский.