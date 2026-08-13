В ЕР объяснили «волей политической метафизики» первые места партии в бюллетенях

В ЕР объяснили «волей политической метафизики» первые места партии в бюллетеняхПо итогам жеребьевки партия получила первую строчку в бюллетене на выборах в заксобрания трети регионов
Получившая первую строку в бюллетене на выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» (ЕР) также будет первой в бюллетене на выборах в заксобрания как минимум трети субъектов, где параллельно с федеральной проходят региональные кампании, подсчитали «Ведомости». На данный момент жеребьевки по распределению мест в избирательных бюллетенях прошли не везде. В единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября пройдут выборы в заксобрания 39 регионов.
Как минимум в 12 из них ЕР досталась верхняя строка в избирательном бюллетене. Это Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Приморский и Ставропольский край, Амурская, Курская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Тюменская области и Еврейская автономная область (ЕАО). В трех регионах на данный момент первую строку в бюллетене на выборах в заксобрание получили «Новые люди»: в Карелии, Тамбовской и Тверской областях. КПРФ досталась первая строка в Нижегородской и Самарской областях, ЛДПР – в Кировской области.
«Справедливая Россия» (СР) пока не стала первой в бюллетене ни в одном из субъектов, где пройдут выборы в заксобрания. Партия пенсионеров получила первую строку в бюллетене на выборах в Мурманскую областную думу.
Принято считать, что нахождение партии в бюллетене на первом месте дает некоторую прибавку голосов, но подтвердить это эмпирически затруднительно, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, место партии в избирательном бюллетене не гарантирует и не отнимает голоса. «Однако если на первом месте в бюллетене главная системообразующая партия, а на последнем – партия с самым низким антирейтингом, то они могут получить прибавку за счет сомневающихся и колеблющихся. Это называется «выбор последнего дня», – сказал эксперт.
Первый номер в бюллетене – это не путевка в заксобрание и не гарантия победы – просто строчка на бумаге, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР). «Самый благоприятный и выигрышный номер – тот, за которым стоят реальные результаты, работа на земле, защита интересов граждан и сильная, честная народная программа, которую мы писали и пишем вместе со всей страной», – сказал он «Ведомостям». Лидерство в бюллетенях, по словам Перминова, – это «огромная эмоциональная и политическая ответственность».
«Если «Единая Россия» раз за разом, в том числе на федеральном уровне, вытягивает первый номер – значит, такова воля самой политической метафизики», – отметил сенатор.
Сложно точно оценить влияние места в бюллетене на результат партии на выборах, признается электоральный юрист Олег Захаров. Обычные методы социологии, по его словам, для этого не подходят – фактор этот скорее подсознательный, а не осознанный и на него накладываются другие переменные. «Тем не менее традиционно считается, что первое и последнее места повышают шанс партии первой обратить на себя внимание избирателя», – отметил он.
Предвыборная жеребьевка привлекает повышенное внимание, потому что есть ожидания особого отношения к некоторым партиям и многие находят это отношение в порядковых цифрах, хотя, скорее всего, это не больше чем слухи, считает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров.
Есть также гипотеза, что современное клиповое мышление, напротив, дает преференции тем, кто находится в центре списка: многие люди смотрят в середину текста, привыкнув к тому, что времени на чтение мало, а суть обычно в середине, а не в начале и не в конце, добавил Захаров. «Но влияние этого фактора скорее переоценено. Сложно себе представить, чтобы избиратель КПРФ растерялся в кабинке и принялся бегать взглядом вверх и вниз по бюллетеню. Для большинства партий с их своим устойчивым электоратом место в бюллетене не имеет значения, главное – наличие своей партии в нем», – сказал юрист «Ведомостям».