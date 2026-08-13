В ЕР объяснили «волей политической метафизики» первые места партии в бюллетенях

Есть также гипотеза, что современное клиповое мышление, напротив, дает преференции тем, кто находится в центре списка: многие люди смотрят в середину текста, привыкнув к тому, что времени на чтение мало, а суть обычно в середине, а не в начале и не в конце, добавил Захаров. «Но влияние этого фактора скорее переоценено. Сложно себе представить, чтобы избиратель КПРФ растерялся в кабинке и принялся бегать взглядом вверх и вниз по бюллетеню. Для большинства партий с их своим устойчивым электоратом место в бюллетене не имеет значения, главное – наличие своей партии в нем», – сказал юрист «Ведомостям».