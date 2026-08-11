Что будет с бюллетенем в случае окончательной отмены регистрации «Яблока»Пока решение суда не вступило в силу, у партии есть пять дней на апелляцию
Верховный суд (ВС) 10 августа по иску «Родины» отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборы в Госдуму. У ответчика есть 5 дней на апелляцию до вступления решения суда в законную силу.
Накануне, до вынесения решения судом, Центризбирком (ЦИК) утвердил форму бюллетеня, где «Яблоко» стоит вторым номером (№1 – «Единая Россия»). Согласно ст. 79 «О выборах депутатов Госдумы», ЦИК должен утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу не позже, чем за 23 дня до дня голосования. Это 28 августа. Непосредственно изготовить бюллетени для голосования в основные дни (не досрочное голосование) необходимо не позже, чем за 10 дней до выборов, следует из той же статьи, т.е не позже 10 сентября.
В случае, если бы «Яблоко» выбыло из бюллетеня уже после того, как бюллетени были напечатаны, то их бы просто вычеркнули. Об этом говорится в ч.20 ст. 79 закона: «В случае [...] отмены или аннулирования регистрации федерального списка кандидатов после изготовления избирательных бюллетеней территориальные и участковые избирательные комиссии по указанию ЦИК РФ, соответствующей окружной избирательной комиссии вычеркивают в избирательных бюллетенях сведения о таких кандидатах, политических партиях, выдвинувших такие федеральные списки кандидатов».
Закон регулирует только ситуацию, когда список выбывает после печати бюллетеней, указывает электоральный юрист Олег Захаров. Если снятие, как сейчас, происходит до печати бюллетеней, комиссия, в данном случае ЦИК, просто переутверждает форму бюллетеня, сказал он «Ведомостям». Но сделать это можно только после вступления в силу решения суда, то есть после апелляции.
Если бюллетени будут печататься после решения апелляции, то в них ЦИК может просто ничего не печатать напротив номера, который выпал «Яблоку» – это их усмотрение, говорит Захаров. Но обычно, на региональных выборах, напротив номера указывается формальная информация вроде «регистрация федерального списка кандидатов отменена решением Верховного суда РФ от 10 августа 2026 г.», продолжает он. Это нужно для того, чтобы было все понятно с нумерацией, пояснил электоральный юрист.
Хотя ЦИК может выбрать и какой-то другой формат, потому что именно у Центризбиркома есть полномочия по утверждению формы и текста бюллетеней, обратил внимание юрист. Не факт, что такое упоминание сохранится в бюллетене. В случае выбытия «Яблока», ЛДПР, которая идет на выборы под №3, не станет №2. В упомянутом законе прописано, что номер, полученный политической партией в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании.
Если же решение апелляции состоится за пределами крайнего срока для печати бюллетеней, то бюллетени будут напечатаны с «Яблоком», а в напечатанных бюллетенях их вычеркнут ручкой члены УИК – это автоматическая процедура, говорит Захаров. Скорее всего, Верховный суд оперативно рассмотрит апелляцию, ведь препятствий к такой оперативности нет, а вычеркивания из бюллетеней всегда стараются избегать, чтобы уйти от ошибок и человеческого фактора, связанного с этой процедурой и ее организацией в УИК, резюмировал юрист.