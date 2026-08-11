Что будет с бюллетенем в случае окончательной отмены регистрации «Яблока»

Если же решение апелляции состоится за пределами крайнего срока для печати бюллетеней, то бюллетени будут напечатаны с «Яблоком», а в напечатанных бюллетенях их вычеркнут ручкой члены УИК – это автоматическая процедура, говорит Захаров. Скорее всего, Верховный суд оперативно рассмотрит апелляцию, ведь препятствий к такой оперативности нет, а вычеркивания из бюллетеней всегда стараются избегать, чтобы уйти от ошибок и человеческого фактора, связанного с этой процедурой и ее организацией в УИК, резюмировал юрист.