Суд снял «Яблоко» с выборов: что ждет партию дальше

«Само по себе наличие иностранных денег – это нарушение закона о политических партиях. В то же время законы № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госдумы» запрещают иностранное финансирование специальных избирательных счетов. Это два разных юридических факта. Во втором варианте это 100%-ное снятие с выборов. В то же время из справки Росфинмониторинга мы слышали только о получении партией якобы иностранных денег. А значит, это нарушение в рамках закона о политических партиях и на это должен реагировать Минюст представлением, штрафами КоАП РФ и/или иском в суд о ликвидации партии», – сказал эксперт «Ведомостям».