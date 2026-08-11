Суд снял «Яблоко» с выборов: что ждет партию дальше

Суд снял «Яблоко» с выборов: что ждет партию дальшеЦИК и прокурор разглядели нарушения в действиях «яблочников»
В чем обвинили «Яблоко»
Обвинения со стороны «Родины» строились на нарушениях законодательства об интеллектуальной собственности. Например, «Яблоко» не получило согласия правообладателя на использование фразы «Лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров» в одном из интервью, на использование ряда фотографий и пр.
Истец также отмечал, что «Яблоко» потратило на агитацию в интернете порядка 88 млн руб. вне фонда кандидатов. Среди прочих обвинений в адрес «Яблока» – экстремизм и пропаганда ЛГБТ
Представитель ЦИК, в свою очередь, сообщил о предполагаемом иностранном финансировании партии, сославшись на данные Росфинмониторинга. Факты такого финансирования публично не были представлены.
Один из защитников «Яблока» – Гаджи Алиев заверил, что иностранные средства поступали не самой партии, а отдельным гражданам России. Из указанной в документе суммы в 2,8 млн руб. эти граждане пожертвовали «Яблоку» только 16 900 руб.
Прокурор поддержал иск против «Яблока». Он считает, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. При этом прокуратура не усмотрела в действиях «Яблока» экстремизма, поскольку довод об этом не подтверждается никакими доказательствами.
Мотивировочная часть решения судьи Вячеслава Кириллова будет оглашена позднее.
Что это значит для партии
Текст предвыборного бюллетеня утвержден Центризбирком (в нем 11 партий, «Яблоко» идет под № 2 по результатам жеребьевки), но еще не напечатан, поэтому в случае вступления решения ВС в законную силу этой партии в нем не будет, говорят адвокат Максим Сикач и юрист Олег Захаров. При этом отмена регистрации федерального списка не означает автоматического снятия с выборов одномандатников, выдвинутых «Яблоком» на выборы, говорит собеседник «Ведомостей» в партии.
Исковые требования «Родины» действительно касались только федерального списка «Яблока», а на кандидатов в одномандатных округах они не распространяются, обращает внимание электоральный юрист Гарегин Митин. Одномандатники от «Яблока» зарегистрированы в 126 округах из 225, следует из данных ГАС «Выборы». Поэтому кандидаты от «Яблока» продолжат избирательную гонку, прогнозирует Сикач.
Несмотря на то что «Яблоко» в случае вступления в силу решения ВС пропустит вторую федеральную кампанию подряд (в выборах президента России в 2024 г. партия не участвовала), формально ей не грозит ликвидация за неучастие в выборах в ближайшие годы, говорит Захаров. По закону о политических партиях зачитывается участие не только в федеральных, но и в выборах другого уровня: партия подлежит ликвидации лишь в том случае, если не участвует в выборах в течение семи лет подряд.
В частности, чтобы сохранять право на существование, партии требуется выдвинуть и зарегистрировать кандидатов в губернаторы не менее чем в 10% субъектов Федерации, в депутаты заксобраний – не менее чем в 20% регионов, в органы местного самоуправления – более чем в половине субъектов. «У партии сохраняется возможность добрать норму электоральной активности за счет региональных и местных избирательных кампаний», – сказал Захаров.
Чтобы продолжить работу, «Яблоку» нужно принять участие либо в выборах региональных парламентов 18 субъектов, либо в выборах глав девяти регионов, либо в муниципальных выборах 45 регионов, подтверждает электоральный эксперт Аркадий Любарев. По его мнению, в текущей ситуации это маловероятно.
Куда пойдет избиратель
В последний раз у «Яблока» была своя фракция в Госдуме в 1999–2003 гг. С тех пор она ни разу не преодолевала проходной барьер.
Первое эмоциональное решение ситуативных избирателей «Яблока» после снятия партии с выборов – это остаться дома, говорит политолог Константин Калачев. «Дальше все зависит от «Новых людей» как наиболее приемлемой для них (планировавших проголосовать за «Яблоко». – «Ведомости») партии. Либо «Новые люди» смогут найти рациональные аргументы для этих людей, либо не смогут», – сказал эксперт «Ведомостям».
«Яблоку» на выборах давали меньше статистической погрешности и это настолько мало, что из этого числа невозможно вычленить истинных сторонников партии, говорит директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. При этом вопрос, как поведут себя потерявшие партию избиратели, нужно задавать именно сторонникам «Яблока», считает он.
Накануне эксперты отмечали, что много зависит и от позиции партии. В прошлые кампании некоторые оппозиционные политики, не допущенные до выборов, призывали приходить на участки, но за конкретных кандидатов не голосовать. Пока конкретных решений никто не озвучивал, а «Яблоко» надеется обжаловать решение ВС.
Сила аргументов
Массу вопросов, по словам Сикача, вызвало иностранное финансирование «Яблока», о котором в суде заявил представитель ЦИК.
«Само по себе наличие иностранных денег – это нарушение закона о политических партиях. В то же время законы № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госдумы» запрещают иностранное финансирование специальных избирательных счетов. Это два разных юридических факта. Во втором варианте это 100%-ное снятие с выборов. В то же время из справки Росфинмониторинга мы слышали только о получении партией якобы иностранных денег. А значит, это нарушение в рамках закона о политических партиях и на это должен реагировать Минюст представлением, штрафами КоАП РФ и/или иском в суд о ликвидации партии», – сказал эксперт «Ведомостям».
В последние годы наблюдается снижение количества решений об отмене регистрации кандидатов и списков кандидатов, при этом такие основания для отмены, как «экстремизм» и нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, стали встречаться чаще, заметил Митин. Кроме того, по его словам, органы власти стали прибегать к ретроспективному анализу деятельности кандидатов в интернете (ответственность за старые посты и публикации).
Что касается самого суда, то аргументы об авторском праве были самыми сильными в иске «Родины», считает Сикач. Решение ВС создает новые возможности: крылатые выражения, являющиеся цитатами, теперь могут оказаться под запретом, даже если они размещены не в официальной агитации, говорит Захаров. «Ревизия таких материалов может привести к новым искам», – не исключает он.