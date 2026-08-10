Суд рассмотрит иск к «Яблоку»: из-за чего и что дальше

В случае снятия с выборов (а «Яблоко» часто не очень трепетно относится к соблюдению сложных требований предвыборного законодательства, исходя из логики, что их участие – вопрос политический) ключевой вопрос – останутся ли их избиратели дома или выберут альтернативу, говорит политконсультант Валентин Бианки. Для таких людей «ключевой вопрос принципиально протестного голосования – стоит ли голосовать за тех, кто не нравится», отмечает он. «Пока есть окно возможностей для КПРФ (как «основной оппозиции» в сознании широкого круга избирателей) и для «Новых людей» (про которых в этот раз нет сомнений в прохождении и, несмотря на прямую поддержку СВО, все же сильно держащих фокус на других темах и «нормальности» государства)», – отметил эксперт.