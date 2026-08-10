Суд рассмотрит иск к «Яблоку»: из-за чего и что дальше

Суд рассмотрит иск к «Яблоку»: из-за чего и что дальшеВпервые такое решение может быть принято по иску другой партии
Верховный суд 10 августа рассмотрит иск партии «Родина» (ее председатель Алексей Журавлев является депутатом Госдумы, входит во фракцию ЛДПР) об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Ответчик получил документ вечером в пятницу, 7 августа, сказал «Ведомостям» один из лидеров партсписка Иван Большаков. «Родину» в осуждении «Яблока» активно подержали все думские партии, кроме «Единой России» и «Новых людей».
В чем обвинили «Яблоко»
«Родина», как следует из ее 40-страничного иска, считает, что «Яблоко» не соблюдает ограничения, предусмотренные п. 1 и п. 1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». В частности, по мнению оппонентов, нарушает законодательство об интеллектуальной собственности:
- отсутствуют ссылки на автора строк стихотворения «Пусть всегда будет солнце» (Льва Ошанина) в видеоинтервью с основателем «Яблока» Григорием Явлинским на сайте партии;
- отсутствует согласие правообладателя на использование фразы «Лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров» в том же интервью;
- отсутствует согласие правообладателя на распространение данных «Левада-центра» (признан иноагентом в РФ);
- отсутствует согласие правообладателей на использование эмблем других партий в видеоинтервью с Явлинским;
- отсутствует согласие на использование иллюстрации к фразе писателя Льва Толстого, взятой из фильма «Война и мир» 1967 г.
Также «Родина» указала, что эмблема «Яблока», существующая много лет, – якобы измененный плакат советского художника Эль (Лазаря) Лисицкого «Клином красным бей белых». Вменили партии также генерацию изображений с помощью ChatGPT, хотя «его использование запрещено на территории России».
Обнаружена активность партии и ее сторонников. С 27 июня по 6 августа «Родина» выявила у оппонентов порядка 67 800 публикаций с признаками агитации с потенциальным охватом 527 млн пользователей. Это признак «масштабного распространения предвыборной агитации различными лицами», говорится в иске: «Их стоимость составила бы более 33 млн руб.». А распространение материалов иноагентов в «Родине» оценили в 15 млн руб.
Отметили истцы и якобы поддержку ЛГБТ
«Конечно, мы отвергаем все претензии», – заявил Большаков, добавив, что не будет пока раскрывать подробности позиции партии, для того чтобы этим не воспользовались оппоненты.
Перспективы иска
Иск «Родины» подробный, с упором на ретроспективу и имеет шансы на удовлетворение, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Восстановить список после утвердительного решения Верховного суда (ВС) можно, но для этого надо, чтобы апелляционная коллегия или президиум ВС отменили решение, что маловероятно, полагает Митин.
Документ построен на претензиях к деятельности партии и ее руководства, их политической позиции и оформлению партийных материалов в СМИ и соцсетях, но в нем нет ссылок на высказывания кандидатов из списка или анализа официальных агитационных материалов, сообщил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Избирательное законодательство связывает возможность снятия с выборов только с тем, что говорят или делают кандидаты или уполномоченные представители партии, обращает внимание он.
Какие еще сложности у «Яблока»
Интервью Явлинского не может быть положено в основу решения суда, поскольку он не является ни кандидатом, ни уполномоченным партии на выборах, и в его словах бессмысленно искать основания для снятия списка кандидатов – суд просто не сможет на них сослаться, считает электоральный юрист.
Не оплаченные из избирательного фонда материалы образуют незаконное финансирование только в том случае, если они были тем или иным образом акцептованы кандидатами или уполномоченными представителями партии, зарегистрированными Центризбиркомом, – такие данные «Родина» в иске не приводит, указал Захаров.
«Иск вряд ли приведет к снятию «Яблока», ведь движение денег по партийным счетам контролирует Минюст, а избирательный счет в период выборов мониторит Центризбирком. Если у этих органов не возникло вопросов к официальному финансированию партии, вряд ли можно ожидать, что такие доказательства окажутся в распоряжении истца», – полагает эксперт.
Партия со сложной позицией
В случае если списки «Яблока» с выборов снимут по инициативе другой партии, это может стать прецедентом, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Обилие аргументов со стороны «Родины» играет на руку истцу: даже если большинство позиций будут неубедительными, суду достаточно одного подтвердившегося факта нарушения законодательства, для того чтобы снять «Яблоко» с выборов, говорит Макаркин.
Случаи снятия с выборов в Госдуму зарегистрированных списков партий уже были, но ходатайствовала об этом ЦИК, вспоминает эксперт. Так было, например, с ЛДПР в 1999 г.: ЦИК сначала отказала ей в регистрации, затем зарегистрировала, а позже отменила это решение.
В партии нашли выход из ситуации, создав «Блок Жириновского» (тогда блоки могли участвовать в выборах). В результате объединение успешно прошло регистрацию и получило 5,98%, заняв 5-е место. В том же 1999 году ЦИК отменила регистрацию экологической партии «Кедр». 10 кандидатов подали заявления об отказе участвовать в выборах, двое из которых – Владимир Петров и Иван Охлобыстин – входили в общефедеральную часть. Тогда закон предусматривал в этом случае снятие всего списка.
Куда пойдет электорат
Директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский считает, что нужно спрашивать не только о том, куда мог бы переметнуться электорат «Яблока», но и сколько людей «точно не стали бы голосовать за «Яблоко», учитывая сигнал [о поддержке партии из-за рубежа]». Собеседник, близкий к администрации президента, говорит, что потенциал роста у «Яблока» был за счет протестных настроений, а не претензий на конкретный электорат думских партий.
В случае снятия с выборов (а «Яблоко» часто не очень трепетно относится к соблюдению сложных требований предвыборного законодательства, исходя из логики, что их участие – вопрос политический) ключевой вопрос – останутся ли их избиратели дома или выберут альтернативу, говорит политконсультант Валентин Бианки. Для таких людей «ключевой вопрос принципиально протестного голосования – стоит ли голосовать за тех, кто не нравится», отмечает он. «Пока есть окно возможностей для КПРФ (как «основной оппозиции» в сознании широкого круга избирателей) и для «Новых людей» (про которых в этот раз нет сомнений в прохождении и, несмотря на прямую поддержку СВО, все же сильно держащих фокус на других темах и «нормальности» государства)», – отметил эксперт.
«Как поведут себя люди, которые собирались голосовать за «Яблоко», в том числе будет зависеть от того, какую политическую позицию займет само «Яблоко», – говорит Потуремский. – Поведение электората складывается из множества разных факторов, информационных сигналов и т. д.».
А собеседник в одной из думских партий напомнил, как «мигрировало внимание» оппозиционного избирателя на выборах 2024 г. от несистемной оппозиции к Борису Надеждину
В подготовке материала участвовали Евгений Мездриков и Максим Иванов