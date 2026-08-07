«Ведомости» узнали подробности иска «Родины» к «Яблоку»

Так, в вопросах интервьюера не указано, что строки «пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», ставшие популярными благодаря музыке Аркадия Островского, принадлежат автору Льву Ошанину. Это нарушает закон об интеллектуальной собственности, поскольку нет согласия правообладателей на использование этого материала. Также указано, что партийцы не получили согласия правообладателей на использование фразы «лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров».