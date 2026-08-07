«Ведомости» узнали подробности иска «Родины» к «Яблоку»Партию обвинили в пропаганде запрещенного ЛГБТ, нарушении интеллектуальных прав и призывах к нарушению целостности РФ
В «Родине» считают, что основанием для отмены регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму является несоблюдение правил предвыборной агитации. Из 40-страничного иска, поданного партией в Верховный суд 7 августа, следует, что «Яблоко» не следует ограничениям, предусмотренным п. 1 и п.1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав», рассказал «Ведомостям» близкий к «Родине» источник, знакомый с содержанием документа.
В частности, «яблочники» нарушили законодательство об интеллектуальной собственности, считают в «Родине». Это, согласно постановлению Пленума ВС от 2023 г., уже является поводом для отмены регистрации партии.
В иске юристы «Родины» опираются, в частности, на видеоинтервью основателя партии Григория Явлинского, расшифровка которого опубликована на сайте партии 27 июня 2026 г. с заголовком «Как проголосовать за прекращение огня». Оно, как утверждается в иске, является агитационным материалом.
Так, в вопросах интервьюера не указано, что строки «пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», ставшие популярными благодаря музыке Аркадия Островского, принадлежат автору Льву Ошанину. Это нарушает закон об интеллектуальной собственности, поскольку нет согласия правообладателей на использование этого материала. Также указано, что партийцы не получили согласия правообладателей на использование фразы «лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров».
«Вне зависимости от того, что слова принадлежат интервьюеру, так как они входят в единый агитационный материал, нарушение права на имя должно квалифицироваться как нарушение авторских прав», – подчеркивается в тексте иска.
Кроме того, в интервью есть ссылка на данные «Левада-центра» (признан иноагентом в РФ). Истцы настаивают, что материалы организации защищены авторским правом и их нельзя свободно копировать, распространять и перерабатывать без разрешения правообладателя. Также в видеоинтервью используются эмблемы других партий – тоже без согласия правообладателей, утверждают в «Родине».
Явлинский и другие партийцы, если они не являются кандидатами из списка, могут говорить что угодно – и на снятие списка это не повлияет, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. «Список кандидатов не снимут за риторику активистов и руководства партии, его выдвинувшей, только за «косяки» кандидатов из списка», – отметил он.
Использование иллюстрации к фразе писателя Льва Толстого, взятой из фильма «Война и мир» 1967 г., нарушило право правопреемника «Киностудии Мосфильм», считают в «Родине». Этим были нарушены исключительные права на аудиовизуальные произведения, личные неимущественные права авторов фильма, смежные права исполнителей и права на переработку произведения, говорится в иске.
Кроме того, фотография, размещенная на главной странице партийного сайта «За мир и свободу! За соглашение о прекращении огня!» принадлежит АО «Коммерсантъ» и фотографу Анатолию Жданову. Использование этого фото нарушает ст. 1229, ст. 1255 и ст. 1270 Гражданского кодекса, утверждают в «Родине».
«Помимо этого, ответчик не указал автора произведения, нарушив право автора признаваться автором произведения и право автора на имя. Также административный истец, разместив текст фотографии, допустил нарушение ст. 1266 ГК РФ, нарушив право автора на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений», – следует из текста иска.
Также «родинцы» обратили внимание, что «Яблоко» сгенерировало изображения на сайте с помощью ChatGPT, хотя, «в соответствии с позицией OpenAI, его использование запрещено на территории России». «Произведение искусства в виде указанного изображения создано в нарушение правил использования ChatGPT, установленных его владельцем, то есть допущено нарушение авторского права», – говорится в иске.
Отметили истцы и якобы поддержку ЛГБТ
«Принимая во внимание, что в настоящее время все указанные материалы по-прежнему размещены на официальном сайте партии «Яблоко», имеет место публичное оправдание и пропаганда идеологии организации, которую суд признал экстремистской, что, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», относится к экстремистской деятельности», – отмечают юристы «Родины».
Не обошли стороной в партии и призывы «Яблока» к прекращению огня. Они «являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от такого освобождения, что, несомненно, приведет к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», утверждается в документе. Соответственно, «Яблоко» призывает к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, что является призывом к осуществлению экстремистской деятельности, считают в «Родине». «Кроме того, размещение соответствующего призыва в предвыборной программе партии является подготовкой к осуществлению указанной деятельности, которая будет осуществляться партией в случае получения положительного результата на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания», – сказано в документе.
Согласно ч.10 ст. 99 «О выборах депутатов Госдумы», регистрация федерального списка кандидатов партии может быть отменена Верховным судом по заявлению другой политической силы, федеральный список которой зарегистрирован, не позже пяти дней до дня голосования (список «Родины» был зарегистрирован ЦИК 29 июля). Рассмотрение иска в Верховном суде назначено на 10 августа.