Как партии распределились в бюллетене на выборах в Госдуму

Как партии распределились в бюллетене на выборах в ГосдумуПервой стала «Единая Россия», последней из 11 – «Новые люди», каждая искала символизм в распределении мест
Согласно утвержденной ЦИК последовательности, партии в бюллетене будут представлены в следующем порядке:
1. «Единая Россия»;
2. «Яблоко»;
3. ЛДПР;
4. Партия прямой демократии;
5. «Зеленые»;
6. «Справедливая Россия»;
7. «Родина»;
8. КПРФ;
9. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;
10. «Коммунисты России»;
11. «Новые люди».
Парламентская пятерка
Партийцы тянули шарики с номерами в той последовательности, в которой их зарегистрировала ЦИК. Первыми были коммунисты – номер доставал депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. «Он как талисман у партии», – поприветствовала его глава ЦИК Элла Памфилова. Ведущий церемонии – журналист ВГТРК Юрий Богданов спросил у коммуниста, волнуется ли он, на что Ющенко ответил: «Туда страшно, обратно стыдно».
Восемь – это любимая цифра главы КПРФ Геннадия Зюганова, поэтому партия «уверенно идет к победе», сказал по итогам жеребьевки «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Восьмерка – это бесконечность, подтверждающая, что только КПРФ навсегда связана с народом и стоит на защите честного труженика», – уточнили позже в Telegram-канале партии.
С точки зрения последовательности для КПРФ важно, что «те партии, которые создавались для того, чтобы оттянуть голоса у нас» оказались в списке ниже, подчеркнул Афонин. «Не будет искушения, чтобы избиратель был ввергнут в заблуждение и ошибся при голосовании», – указал он. Вслед за КПРФ в бюллетене идут «пенсионеры» и «Коммунисты России».
11-й, последний в бюллетене, номер для «Новых людей» достал председатель партии Алексей Нечаев. «Завершаем бюллетень, открываем людям возможности», – сказал он журналистам. Главное на этих выборах – чтобы люди чувствовали больше доверия друг к другу, к стране и к избирательным процессам, подчеркнул он.
От ЕР в жеребьевке участвовал сенатор Александр Карелин. Достать шарик из лототрона ему помогла девушка-ассистентка. У борца Карелина в барабан для жеребьевки рука не поместилась, пояснила позже на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова, но ЕР все равно достался первый номер.
Каким был партийный бюллетень на выборах в Думу 2021 г.
«Зеленые»
ЛДПР
«Новые люди»
«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
«Яблоко»
Партия роста (объединилась с «Новыми людьми» в 2024 г.)
Российская партия свободы и справедливости
«Коммунисты России»
«Гражданская платформа»
«Зеленая альтернатива» (объединилась с «Зелеными» перед выборами в 2026 г.)
«Родина»
Партия пенсионеров
Карелин отметил, что главное в политической борьбе – не определенный номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми. «Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно, по какой дорожке ты плывешь, главное – показать результат», – добавил глава «Юнармии» Герой России Владислав Головин (на пятой строчке в головной части списка ЕР на выборах в Госдуму).
ЛДПР в ЦИК представляли ее председатель Леонид Слуцкий и первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева (третий номер в головной части списка). Шарик с номером тянул участник спецоперации Дмитрий Жирков – он идет на выборы седьмым в общефедеральной части. Кандидат признался, что хотел бы получить второй номер в бюллетене. «Для меня, как человека верующего, цифра 3 имеет некое сакральное значение, но это другое», – сказал журналистам Слуцкий. Впрочем, вне зависимости от итогов жеребьевки и номера в ЛДПР спокойны – люди придут и проголосуют за партию «с надежностью № 1», считает лидер партии.
«Справедливую Россию» (СР) представляла депутат Марина Ким – она идет третьим номером в общефедеральном списке. На выборах в 2021 г. справороссы шли также под шестым номером и это принесло партии удачу, сказала депутат. «Шесть – это в самом центре бюллетеня. <...> У нас отличная команда, мы идем снова шестым номером, как в прошлый раз. Безусловно, мы идем за победой. Шестое чувство нас не обманывает», – высказалась Ким.
Считается, что наиболее выгодные позиции в бюллетене – это первое и последнее места, обратил внимание ведущий Богданов. «Это разные позиции экспертов и домыслы. Я считаю, все зависит от того, насколько интересна партия будет избирателям», – сказала Памфилова. Ведущий уточнил у нее, стоит ли ожидать перевода процедуры жеребьевки в интернет. «Рановато. Мы народ недоверчивый – правильно? Поэтому давайте пока так», – подчеркнула глава ЦИК.
Непарламентская шестерка
Из партий, не представленных в Госдуме, первыми пошли к прозрачной сфере с шариками «Коммунисты России». Полученный 10-й номер в партии оценили как счастливый. «Самые меткие всегда бьют в десятку», – сказал журналистам глава партии Сергей Малинкович.
Партия пенсионеров стала девятой в бюллетене. Ее председатель Эрик Праздников крутил шар со словами: «Кручу, верчу, нормальной жизни для страны хочу». По итогам жеребьевки он добавил, что 9% – это KPI для партии на предстоящих выборах.
«Вы знаете, это в первый раз с «Единой Россией». У нас два раза подряд КПРФ вытаскивала первый шарик». На встрече с президентом Владимиром Путиным 5 августа
В «Родине» «весьма довольны» седьмым номером, сказал ее глава Алексей Журавлев во время жеребьевки. Партия прямой демократии стоит на 4-м месте в бюллетене «как хорошисты», отметила ее генсек Татьяна Колнауз. «Зеленые» же стали «отличниками», заняв 5-е место в бюллетене, сказала Марина Шишкина, возглавляющая список партии.
«Яблоко» получила 2-е место в бюллетене – его председатель Николай Рыбаков не раскручивал сферу, сразу вытащив шарик с номером. Ведущий спросил, почему тот отказался крутить шар. «Все оставшиеся цифры меня устраивают. Тем более, я вытащил то, что мы хотели, потому что реальные выборы – это либо ЕР, либо «Яблоко». Теперь у граждан страны есть возможность проголосовать за мир и свободу», – отметил глава партии.
На допуск «Яблока» на выборы в день жеребьевки негативно отреагировали сразу три партии: СР (ее председатель Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру «дать правовую оценку их действиям»), «Родина» (ее председатель Алексей Журавлев назвал «Яблоко» «предателями» и унес стул Рыбакова, когда тот отошел после жеребьевки) и «Коммунисты России» (Малинкович после жеребьевки публично стал призывать партию отказаться от участия в выборах).
Имеет ли номер значение
Расположение партий в избирательном бюллетене влияет только на выбор неискушенного избирателя, плохо знакомого с партийной палитрой или абсолютно равнодушного к результату, говорит электоральный юрист Гарегин Митин.
Процент в голосах в зависимости от места партии в бюллетене не поддается измерению обычными методами социологии, ведь его перехлестывают другие факторы, но традиционно считается, что первое и последнее места имеют больше шансов быть замеченными, отмечает политтехнолог, электоральный юрист Олег Захаров. Но это имеет значение только для неопределившихся избирателей, ведь мотивированный человек ищет в бюллетене ту партию, которую выбрал заранее, согласен он.
Кроме того, последние исследования «клипового мышления» дают основание считать, что многие люди смотрят в середину текста, привыкнув к тому, что времени на чтение мало, а суть обычно в середине, а не в начале, говорит Захаров. В случае если бюллетень будет печататься на двух страницах, то в выгодном положении окажутся «середнячки» – ЛДПР в центре первого листа и Партия пенсионеров посередине второго, рассуждает он. Если бюллетень уместят на одной странице (с учетом новых правил его форматирования это стало возможно даже для десятка партий), то бонус получат «Зеленые» и СР, добавил Захаров. При этом может быть «не очень комфортно» КПРФ рядом с потенциальными спойлерами, обратил внимание Митин.