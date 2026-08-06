Как партии распределились в бюллетене на выборах в Госдуму

ЛДПР в ЦИК представляли ее председатель Леонид Слуцкий и первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева (третий номер в головной части списка). Шарик с номером тянул участник спецоперации Дмитрий Жирков – он идет на выборы седьмым в общефедеральной части. Кандидат признался, что хотел бы получить второй номер в бюллетене. «Для меня, как человека верующего, цифра 3 имеет некое сакральное значение, но это другое», – сказал журналистам Слуцкий. Впрочем, вне зависимости от итогов жеребьевки и номера в ЛДПР спокойны – люди придут и проголосуют за партию «с надежностью № 1», считает лидер партии.