Главное из встречи Путина с Памфиловой о выборах в Госдуму

ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности, при этом сохраняя высокий уровень открытости и прозрачности. Она выразила уверенность в готовности системы к отражению атак. «Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему в том числе. Мы должны, тогда все будет нормально... Ко всему надо быть готовым. И я думаю, я надеюсь, и даже я уверена, с учетом того, что мы работу проделали, что мы готовы», – заверила глава ЦИК президента.