Главное из встречи Путина с Памфиловой о выборах в Госдуму

Главное из встречи Путина с Памфиловой о выборах в ГосдумуОб экстремальных условиях, кандидатах – участниках СВО и жеребьевке партий
- Экстремальные условия и меры безопасности
- Явка и вклад в победу
- Кандидаты и масштаб кампании
- Жеребьевка и расположение партий в бюллетене
Президент Владимир Путин в Кремле встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Обсуждалась подготовка к выборам депутатов Госдумы девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 г. Глава ЦИК заявила о беспрецедентных мерах безопасности в экстремальной ситуации, раскрыла данные о зарегистрированных кандидатах и рассказала об итогах жеребьевки мест в бюллетене. «Ведомости» собрали основные тезисы их встречи.
Экстремальные условия и меры безопасности
Элла Памфилова охарактеризовала предстоящую избирательную кампанию как проходящую в экстремальной ситуации. По ее словам, от «киевской банды» можно ожидать «все что угодно», включая кибератаки на ресурсы комиссии.
«Основное отличие этой кампании от кампании 2021 г., аналогичной по выбору депутатов Государственной думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас мы проводим выборы в экстремальной ситуации», – сказала Памфилова.
ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности, при этом сохраняя высокий уровень открытости и прозрачности. Она выразила уверенность в готовности системы к отражению атак. «Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему в том числе. Мы должны, тогда все будет нормально... Ко всему надо быть готовым. И я думаю, я надеюсь, и даже я уверена, с учетом того, что мы работу проделали, что мы готовы», – заверила глава ЦИК президента.
Явка и вклад в победу
Владимир Путин выразил уверенность, что граждане откликнутся на призыв прийти на избирательные участки. «Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это», – сказал президент.
Элла Памфилова со своей стороны назвала участие в голосовании вкладом в победу. «Бойцы там героически воюют, сражаются за нас, но уж нам здесь в мирной жизни собраться и прийти на выборы, отдать свой голос и внести хоть скромный вклад в победу – это просто обязанность», – подчеркнула она.
«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», – добавил глава государства.
Кандидаты и масштаб кампании
В единый день голосования в России пройдет около 2200 выборов разного уровня, сообщил президент.
По словам главы ЦИК, кандидатами в депутаты Госдумы от политических партий зарегистрированы 3103 человека. Из них примерно треть, или около 26%, – женщины. Отдельно Памфилова отметила, что среди зарегистрированных кандидатов 110 участников специальной военной операции, баллотирующихся от различных партий.
ЦИК активно использует беспилотники – «летающие и плавающие» – для доставки документации и бюллетеней в труднодоступные районы, рассказала Памфилова. В этом году БПЛА будут использовать в 36 регионах.
Жеребьевка и расположение партий в бюллетене
В среду Центризбирком провел жеребьевку порядка размещения партий в избирательном бюллетене. Первый номер выпал «Единой России» – шар с этой цифрой вытащил сенатор и олимпийский чемпион Александр Карелин.
Владимир Путин, комментируя результат, с улыбкой заметил: «Он привык быть первым».
Далее в бюллетене расположатся «Яблоко» и ЛДПР. За ними следуют Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Места с восьмого по одиннадцатое заняли КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».