Подсчеты «Ведомостей»: как менялись созывы Госдумы в цифрах и графиках

Госдума первого созыва избиралась сроком всего на два года, второй, третий, четвертый и пятый созывы – на четыре года, а начиная с шестого созыва нижняя палата избирается сроком на пять лет. За все время существования Госдумы депутаты приняли более 12 270 законов, которые затем были подписаны президентом и вступили в силу, подсчитали «Ведомости» на основе данных справочника «Госдума РФ: основные итоги деятельности» за 1993–2021 гг., а также системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). При этом в восьмой созыв приняты и подписаны 2883 закона (по состоянию на 23 июля). Это на 8% больше, чем в седьмой созыв, и почти столько же, сколько в первые четыре вместе взятые. Всего же на уходящий созыв пришлось 23,5% всех когда-либо принятых законов.