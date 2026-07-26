Подсчеты «Ведомостей»: как менялись созывы Госдумы в цифрах и графиках

Подсчеты «Ведомостей»: как менялись созывы Госдумы в цифрах и графикахЗа 30 лет депутатами стали более 2300 человек, которые приняли свыше 12 000 законов
27 июля состоится последнее заседание восьмого созыва Государственной думы РФ. В этот день с депутатами в Кремле встретится президент Владимир Путин, а председатель нижней палаты Вячеслав Володин расскажет об итогах работы в весеннюю сессию и всю последнюю пятилетку. В восьмой созыв, на который пришлась спецоперация на Украине, были приняты почти четверть от всех законов, которые когда-либо одобряла Госдума. О том, чем еще выделяется уходящий состав ГД, – в графиках «Ведомостей».
Первые в новейшей истории России выборы в Госдуму прошли 12 декабря 1993 г. Им предшествовал конституционный кризис октября того же года, выражавшийся в противостоянии президента Бориса Ельцина и Съезда народных депутатов, кульминацией которого стал обстрел Белого дома, а результатом – демонтаж остатков советской системы управления и принятие новой Конституции.
Госдума первого созыва избиралась сроком всего на два года, второй, третий, четвертый и пятый созывы – на четыре года, а начиная с шестого созыва нижняя палата избирается сроком на пять лет. За все время существования Госдумы депутаты приняли более 12 270 законов, которые затем были подписаны президентом и вступили в силу, подсчитали «Ведомости» на основе данных справочника «Госдума РФ: основные итоги деятельности» за 1993–2021 гг., а также системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). При этом в восьмой созыв приняты и подписаны 2883 закона (по состоянию на 23 июля). Это на 8% больше, чем в седьмой созыв, и почти столько же, сколько в первые четыре вместе взятые. Всего же на уходящий созыв пришлось 23,5% всех когда-либо принятых законов.
Последние пять созывов большинство в Госдуме у фракции «Единая Россия» (ее главой с октября 2021 г. является Владимир Васильев, а единоросс Вячеслав Володин с октября 2016 г. занимает пост спикера). ЕР была образована 1 декабря 2001 г. на основе блоков «Отечество – вся Россия» и «Единство», у которых в ГД третьего созыва было вместе порядка 30% мандатов, и взяла курс на поддержку президента Владимира Путина. Уже спустя два года, в Госдуме четвертого созыва, фракции единороссов принадлежало две трети всех мест, а КПРФ – самое крупное депутатское объединение во втором-третьем созывах – отошла на второй план. Минимальную для себя долю мест (53%) ЕР получила в шестом созыве (2011–2016 гг.), а рекордную (76,2%) – в следующем за ним седьмом (2016–2021 гг.).
В общей сложности депутатами Госдумы становились не менее 2319 человек, подсчитали «Ведомости» на основе данных из открытых источников. Из них 1602 – члены четырех партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР.
По закону нижняя палата состоит из 450 депутатов, но из-за новых назначений, отставок, болезни или смерти парламентариев реальное их число, поработавших в каждом составе, оказывается выше. Так, максимальный индекс сменяемости (на сколько итоговое число депутатов за все время работы состава ГД превысило установленную численность) был во время шестого созыва – 18% (531 депутат). После этого показатель снизился до 10,2%, а в восьмой созыв депутатские полномочия были как минимум у 471 человека, то есть индекс составил всего 4,7%. Меньше (3,6%) было только в самый первый созыв, депутаты которого избирались всего на два года.
Из всех депутатов лишь 37,5% удалось проработать более одного созыва. Еще 21% – в двух и 9% – в трех созывах.
Среди депутатов основных фракций наибольшая доля опытных парламентариев, за плечами у которых от трех созывов ГД, наблюдается у КПРФ и СР – 25,9% и 23,5% соответственно. У ЛДПР выше других фракций доля депутатов, проработавших лишь в течение одного созыва (62,9%), а у ЕР – доля тех, кто обладал мандатом в двух созывах.
Среди всех депутатов Госдумы лишь пятеро проработали во всех восьми созывах: коммунисты Геннадий Зюганов и Николай Харитонов, справедливорос Анатолий Грешневиков, а также умерший в апреле 2022 г. лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс Олег Морозов. Последний при этом сдал мандат в начале работы шестого созыва из-за перехода в Управление президента по внутренней политике, а вернулся в конце седьмого, из-за чего общий депутатский стаж составляет чуть более 24 лет по сравнению с более чем 35,5 у Зюганов, Харитонова и Грешневикова.
Средний возраст всех депутатов Госдумы на момент получения своего первого мандата составляет порядка 47 лет и 4 месяцев, следует из расчетов «Ведомостей». При этом если в первом созыве среднему депутату было 45 лет и 8 месяцев, то в восьмом – уже 52 года и 11 месяцев.
Самая «молодая» партия из всех, что были представлены в Госдуме восьмого созыва, – это «Новые люди»: средний возраст 19 ее депутатов на момент вступления в полномочия составил всего 37 лет и 3 месяца. Самая возрастная – КПРФ (50 лет и 8 месяцев), следом за ней – партия власти (48 лет и 4 месяца). Самым юным депутатом в истории Госдумы становился в 2016 г. член ЛДПР Василий Власов – тогда ему был 21 год и 3 месяца. Самый молодой депутат восьмого созыва – Георгий Арапов (22 года) из «Новых людей». Старейшим депутатом в истории стал в 2011 г. единоросс Владимир Долгих (87 лет на начало шестого созыва, перешел в 2013 г. в СФ, скончался в 2020 г.), а старейшим депутатом восьмого созыва – единоросс Владимир Ресин (85 с половиной лет).
Уходящий созыв Госдумы стал рекордным по числу женщин-депутатов: их было не менее 80 – 17% от общего числа парламентариев. Всего за восемь созывов мандаты были у как минимум 316 женщин – менее 14% от всего депутатского корпуса.
Наибольшая доля женщин – в «Новых людях» (26,3%), следом идет ЕР (17,2%), наименьшая же – в ЛДПР (всего 7,5%).