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«Единая Россия» будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Ведомости

Стали известны места партий в бюллетенях на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

Согласно нему, партия «Единая Россия» получила первое место в избирательном бюллетени, КПРФ – восьмое, ЛДПР – третье, «Справедливая Россия» получила шестое место, а «Новые люди» – 11.

30 июля ЦИК завершила регистрацию всех 11 политических партий для участия в выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ведомости
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