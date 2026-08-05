«Единая Россия» будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

30 июля ЦИК завершила регистрацию всех 11 политических партий для участия в выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.