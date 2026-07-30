ЦИК зарегистрировала все 11 партий на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировала все 11 партий на выборы в ГосдумуПоследней оказалась партия «Зеленые»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала списки партии «Зеленые». Таким образом, все 11 партий зарегистрированы на выборы в Госдуму девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».
В списки партии «Зеленые» включены 256 человек.
29 июля председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российские власти не ищут возможности отмены выборов депутатов Госдумы девятого созыва даже в условиях развязанной против страны войны.
«Зеленые» подали в ЦИК документы для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 12 июля. Два дня спустя, 14 июля, комиссия уведомила партию, что обнаружены недостатки. Позже уполномоченные представители «Зеленых» предоставили дополнительные документы в ЦИК. 18 июля комиссия заверила федеральный список кандидатов и перечень по одномандатным округам.
Помимо «Зеленых» на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала федеральные списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Родины», «Коммунистов России», Партии прямой демократии.
Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.