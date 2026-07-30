Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTLR38,23+2,96%CNY Бирж.11,791-0,04%IMOEX2 257,23+0,9%RTSI896,05+0,9%RGBI115,7+0,58%RGBITR776,98+0,6%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК зарегистрировала все 11 партий на выборы в Госдуму

Последней оказалась партия «Зеленые»
Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала списки партии «Зеленые». Таким образом, все 11 партий зарегистрированы на выборы в Госдуму девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».

В списки партии «Зеленые» включены 256 человек.

29 июля председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российские власти не ищут возможности отмены выборов депутатов Госдумы девятого созыва даже в условиях развязанной против страны войны.

«Зеленые» подали в ЦИК документы для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 12 июля. Два дня спустя, 14 июля, комиссия уведомила партию, что обнаружены недостатки. Позже уполномоченные представители «Зеленых» предоставили дополнительные документы в ЦИК. 18 июля комиссия заверила федеральный список кандидатов и перечень по одномандатным округам.

Помимо «Зеленых» на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала федеральные списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Родины», «Коммунистов России», Партии прямой демократии.

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте