ЦИК зарегистрировала все 11 партий на выборы в Госдуму

«Зеленые» подали в ЦИК документы для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 12 июля. Два дня спустя, 14 июля, комиссия уведомила партию, что обнаружены недостатки. Позже уполномоченные представители «Зеленых» предоставили дополнительные документы в ЦИК. 18 июля комиссия заверила федеральный список кандидатов и перечень по одномандатным округам.