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Памфилова: в отличие от других стран Россия не ищет поводов отменить выборы

Ведомости

Российские власти не рассматривают возможность отмены выборов даже в условиях развязанной против страны войны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе заседания.

Глава ЦИК отметила, что, в отличие от других стран, Россия не ищет поводов для отмены выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

«Мы, в отличие от других стран, которые ищут поводы отменить выборы, мы выборы даже во время войны, фактически развязанной против нас, мы их не отменяем», – сказала Памфилова.

В ходе заседания ЦИК зарегистрировала списки партии «Яблоко» на выборы в Госдуму. Кандидат Егор Карпенков был исключен из списка в связи с наличием имущества в Италии. Таким образом, в 10-й региональной группе осталось пять кандидатов. Олег Шабалин, выдвигавшийся от Ростовской области, был исключен из-за наличия гражданства Украины. В региональной группе № 64 осталось два кандидата. Еще двух человек исключили по инициативе «Яблока». Осталось 70 региональных групп. Оставшиеся 269 кандидатов могут быть зарегистрированы.

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

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