Памфилова: в отличие от других стран Россия не ищет поводов отменить выборы

В ходе заседания ЦИК зарегистрировала списки партии «Яблоко» на выборы в Госдуму. Кандидат Егор Карпенков был исключен из списка в связи с наличием имущества в Италии. Таким образом, в 10-й региональной группе осталось пять кандидатов. Олег Шабалин, выдвигавшийся от Ростовской области, был исключен из-за наличия гражданства Украины. В региональной группе № 64 осталось два кандидата. Еще двух человек исключили по инициативе «Яблока». Осталось 70 региональных групп. Оставшиеся 269 кандидатов могут быть зарегистрированы.