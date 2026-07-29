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ЦИК зарегистрировал списки «Яблока» на выборы в Госдуму

Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала списки партии «Яблоко» на выборы в Госдуму девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».

Кандидат Егор Карпенков был исключен из списка в связи с наличием имущества в Италии. Таким образом, в 10-й региональной группе осталось пять кандидатов. Олег Шабалин, выдвигавшийся от Ростовской области, был исключен из-за наличия гражданства Украины. В региональной группе №64 осталось два кандидата.

Еще двух человек исключили по инициативе «Яблока». Осталось 70 региональных групп. Оставшиеся 269 кандидатов могут быть зарегистрированы.

30 июля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов от партии «Зеленые» и Партии прямой демократии. Завтра должен завершиться процесс регистрации всех 11 партий.

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

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