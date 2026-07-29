ЦИК зарегистрировал списки «Яблока» на выборы в Госдуму

Кандидат Егор Карпенков был исключен из списка в связи с наличием имущества в Италии. Таким образом, в 10-й региональной группе осталось пять кандидатов. Олег Шабалин, выдвигавшийся от Ростовской области, был исключен из-за наличия гражданства Украины. В региональной группе №64 осталось два кандидата.