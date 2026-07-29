ЦИК зарегистрировал федеральные списки семи партий на выборы в Госдуму

28 июля стало известно, что «Яблоко» получило отказы в регистрации своих списков уже в трех субъектах, в которых выдвинула кандидатов на выборы в представительные органы власти регионального и муниципального уровней – в заксобрания Санкт-Петербурга и Тамбовской области, горсовет Петрозаводска – в связи с отсутствием необходимых документов. В этот же день «Родине» отказали в выборах в заксобрания пяти из 15 субъектов, где она выдвигала своих кандидатов.