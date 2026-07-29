ЦИК зарегистрировал федеральные списки семи партий на выборы в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральные списки семи партий на выборы депутатов в Госдуму девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».
29 июля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов от партии «Родина» и «Яблоко», 30 июля – партии «Зеленые» и Партии прямой демократии. Таким образом, завтра должен завершиться процесс регистрации всех 11 партий.
По данным ЦИК, в федеральные списки кандидатов вошли 3133 человека, в списки по одномандатным избирательным округам – 1667 кандидатов. По 225 одномандатным округам выдвинуто 1723 человека, среди которых 1640 кандидатов от 11 партий и 83 в порядке самовыдвижения. Утратили статус три кандидата от трех политических партий и четыре в порядке самовыдвижения.
Срок регистрации списков по одномандатным избирательным округам – до 5 августа.
24 июля ЦИК выявила новые недостатки в документах, представленных партией «Зеленые» для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму.
28 июля стало известно, что «Яблоко» получило отказы в регистрации своих списков уже в трех субъектах, в которых выдвинула кандидатов на выборы в представительные органы власти регионального и муниципального уровней – в заксобрания Санкт-Петербурга и Тамбовской области, горсовет Петрозаводска – в связи с отсутствием необходимых документов. В этот же день «Родине» отказали в выборах в заксобрания пяти из 15 субъектов, где она выдвигала своих кандидатов.
28 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список партии «Коммунисты России», в него вошли 266 кандидатов, и списки Российской партии пенсионеров, в федеральный список вошли 259 политиков. 22 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР, в него включены 246 кандидатов, 21 июля – список «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. Комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.