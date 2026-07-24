ЦИК нашла новые ошибки в документах партии «Зеленые»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выявила новые недостатки в документах, представленных партией «Зеленые» для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии. Решение озвучил член ЦИК Николай Левичев.
По словам Левичева, после уведомления о ранее выявленных недостатках партия устранила большинство замечаний, но по трем кандидатам ошибки сохранились. В частности, у Дарьи Кузнецовой – ошибка в адресе, указанном в президентской справке, у Егора Киселева – расхождения в фамилии кандидата в паспорте и в справках, выданных партией, у Дениса Щебетова – несовпадение места работы в различных документах.
Левичев напомнил, что ранее ЦИК выявила замечания в документах 27 кандидатов по федеральному списку и 11 кандидатов по одномандатным округам. После доработки документов 18 июля комиссия заверила федеральный список партии в составе 262 кандидатов.
Кроме того, на заседании ЦИК рассмотрели заявления кандидатов об отказе от дальнейшего участия в выборах. Так, кандидат от партии «Зеленые» Михаил Зинкин подал заявление о снятии своей кандидатуры.
Также комиссия рассмотрела заявление кандидата от партии «Новые люди» Альберта Селимова, который попросил исключить его из федерального списка. После этого в зарегистрированном списке партии осталось 296 кандидатов.
5 июля «Зеленые» на съезде в Москве утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы и предвыборную программу.
На съезде также утвердили предвыборную программу партии «Семь шагов». Она включает семь основных направлений: экологический мониторинг, регулирование цен на энергоносители, доступное жилье, справедливую налоговую систему, качественную медицину, поддержку агросектора и контроль качества продуктов.
18 июля ЦИК также заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий «Коммунисты России», «Родина» и Партии прямой демократии.