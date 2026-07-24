ЦИК нашла новые ошибки в документах партии «Зеленые»

По словам Левичева, после уведомления о ранее выявленных недостатках партия устранила большинство замечаний, но по трем кандидатам ошибки сохранились. В частности, у Дарьи Кузнецовой – ошибка в адресе, указанном в президентской справке, у Егора Киселева – расхождения в фамилии кандидата в паспорте и в справках, выданных партией, у Дениса Щебетова – несовпадение места работы в различных документах.