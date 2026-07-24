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ЦИК нашла новые ошибки в документах партии «Зеленые»

Татьяна Мозолевская
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выявила новые недостатки в документах, представленных партией «Зеленые» для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии. Решение озвучил член ЦИК Николай Левичев.

По словам Левичева, после уведомления о ранее выявленных недостатках партия устранила большинство замечаний, но по трем кандидатам ошибки сохранились. В частности, у Дарьи Кузнецовой – ошибка в адресе, указанном в президентской справке, у Егора Киселева – расхождения в фамилии кандидата в паспорте и в справках, выданных партией, у Дениса Щебетова – несовпадение места работы в различных документах.

Левичев напомнил, что ранее ЦИК выявила замечания в документах 27 кандидатов по федеральному списку и 11 кандидатов по одномандатным округам. После доработки документов 18 июля комиссия заверила федеральный список партии в составе 262 кандидатов.

Кроме того, на заседании ЦИК рассмотрели заявления кандидатов об отказе от дальнейшего участия в выборах. Так, кандидат от партии «Зеленые» Михаил Зинкин подал заявление о снятии своей кандидатуры.

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Также комиссия рассмотрела заявление кандидата от партии «Новые люди» Альберта Селимова, который попросил исключить его из федерального списка. После этого в зарегистрированном списке партии осталось 296 кандидатов.

5 июля «Зеленые» на съезде в Москве утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы и предвыборную программу.

На съезде также утвердили предвыборную программу партии «Семь шагов». Она включает семь основных направлений: экологический мониторинг, регулирование цен на энергоносители, доступное жилье, справедливую налоговую систему, качественную медицину, поддержку агросектора и контроль качества продуктов.

18 июля ЦИК также заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий «Коммунисты России», «Родина» и Партии прямой демократии.

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