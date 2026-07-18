ЦИК заверил списки «Зеленых» на выборы в Госдуму
ЦИК России утвердил списки кандидатов от экологической партии «Зеленые». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей». Партия выдвинула 262 кандидата в федеральном списке. В одномандатных округах баллотируются 132 кандидата.
5 июля «Зеленые» на съезде в Москве утвердили список кандидатов в депутаты Государственной думы и предвыборную программу. На собрании одобрили выдвижение 263 кандидатов по федеральному списку и 135 – по одномандатным округам.
На съезде также утвердили предвыборную программу парти «Семь шагов». Она включает семь основных направлений: экологический мониторинг, регулирование цен на энергоносители, доступное жилье, справедливую налоговую систему, качественную медицину, поддержку агросектора и контроль качества продуктов.
Единый политический блок «Зеленых» сформирован двумя непарламентскими партиями – собственно «Зелеными» и «Зеленой альтернативой», учрежденной в 2020 г. перед прошлыми выборами в Госдуму.
ЦИК заверил федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий «Коммунисты России», «Родина» и Партии прямой демократии.
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.