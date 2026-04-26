Две «зеленые» партии объединились перед выборами в Госдуму

Благодаря тому, что «Зеленые» имеют фракции в двух региональных парламентах – Кабардино-Балкарии и Красноярского края – у них и есть думская льгота. Впрочем, руководитель фракции в красноярском заксобрании и ее единственный член Ирина Иванова вышла из партии и заявилась на праймериз «Единой России» на отбор кандидатов в новый созыв регионального парламента. В действующий она прошла в 2021 г. по списку «Зеленых», тогда они получили 5,11% голосов. На выборах в Госдуму в том же году в целом по России партия получила 0,91%, а «Зеленая альтернатива» – 0,64%.