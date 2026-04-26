Две «зеленые» партии объединились перед выборами в Госдуму

Две «зеленые» партии объединились перед выборами в ГосдумуЭкологические проекты пока не на первом плане, но могут претендовать на госфинансирование
Непарламентские партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» (создана в 2020 г. перед прошлыми выборами в Госдуму) подписали меморандум об объединении в одну политическую силу в преддверии выборов в Госдуму под эгидой «Зеленых», имеющих право участвовать в думской кампании без сбора подписей. Это решение на прошедшем 26 апреля в Москве съезде поддержали порядка 150 делегатов от обеих партий.
«Мы объединяемся, чтобы экологическая политика вышла на новые уровни», – заявил исполнительный секретарь федерального совета «Зеленых» Константин Атаян. В ближайшее время руководители региональных отделений и актив «Зеленой альтернативы» должны войти в состав партии «Зеленые». «Зеленая партия должна быть одна, и сейчас, объединяясь, мы становимся сильнее», – сказал экс-глава «Зеленой Альтернативы» Руслан Хвостов. Он стал пятым сопредседателем «Зеленых».
Хвостов и Атаян подписали меморандум об объединении, сопроводив его передачей из рук в руки рыжего кота – символа «Зеленой альтернативы». Теперь этот котик – «сын полка», отшутилась сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова. Таким образом дан старт федеральной избирательной кампании, сказала она.
В профессиональном экологическом сообществе тяжело объединяться, потому что есть разные представления о том, как, например, реализовать мусорную реформу, как сохранять леса, как нужно заниматься зоозащитой, поэтому слияние двух политических сил накануне выборов – это хороший знак, сказала в ходе съезда председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.
При этом руководитель фракции «Зеленых» в парламенте Кабардино-Балкарии Сафарбий Шхагапсоев возмутился, спросив, что «Зеленая альтернатива» вообще может дать его партии. Это выступление осталось без публичного ответа.
Именно «Зеленые» предложили объединиться, чтобы представители второй экологической партии также имели право баллотироваться без сбора подписей в Госдуму в 2026 г., сказала «Ведомостям» Кудзагова. «Нам кажется, что в экологии настолько много нерешенных задач, что сейчас точно не время конкуренции, а время усиления друг друга», – считает она.
Благодаря тому, что «Зеленые» имеют фракции в двух региональных парламентах – Кабардино-Балкарии и Красноярского края – у них и есть думская льгота. Впрочем, руководитель фракции в красноярском заксобрании и ее единственный член Ирина Иванова вышла из партии и заявилась на праймериз «Единой России» на отбор кандидатов в новый созыв регионального парламента. В действующий она прошла в 2021 г. по списку «Зеленых», тогда они получили 5,11% голосов. На выборах в Госдуму в том же году в целом по России партия получила 0,91%, а «Зеленая альтернатива» – 0,64%.
Объединение двух партий дает некоторый шанс если не на прохождение в Госдуму, то хотя бы на получение государственного финансирования – при получении 3% голосов, отмечает источник, близкий к «Зеленым».
Для экологических проектов действительно лучше, если будет одна партия, а не две, но пока за ними не видно какой-нибудь серьезной элитной группы со сколько-нибудь значимыми ресурсами, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Соответственно, без административного, организационного, финансового, медийного ресурса ловить на выборах Госдумы им нечего», – сказал он «Ведомостям».
В текущем электоральном цикле у «Зеленых» вряд ли получится пройти в Госдуму, но в перспективе зеленая повестка может стать более важной, полагает политконсультант Олег Бондаренко. Особенно она может быть востребована в регионах Урала и Сибири, считает он.
Пока зеленая повестка актуализируется лишь в связи с катаклизмами, поскольку перманентно на фоне спецоперации и экономических вопросов тема экологии логично уходит второй план, резюмировал Минченко.