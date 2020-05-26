Новые кремлевские партийные проекты получили право участия в выборах

График учредительно-организационных мероприятий этих партий был составлен с большой задержкой, учитывая двухэтапную систему регистрации, и возможность пройти оба этапа за три месяца зависела от наличия у них политической поддержки от администрации президента, отмечает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов: «Раз все четыре партии с этим успешно справились, то, значит, такая политическая поддержка у них есть. А сбор подписей для регистрации на выборы в заксобрания уже будет зависеть от благорасположения местных администраций». Наилучшие электоральные перспективы на этапе создания были у партии «За правду!», считает эксперт: «Это партия с достаточно известным лидером – Захаром Прилепиным, выраженной идеологией. При этом для администрации президента она может быть полезнее, так как способна привлечь ту часть колеблющихся оппозиционных избирателей, на которых рассчитывают КПРФ и ЛДПР, а у этих партий в 2020 г. хорошие шансы существенно нарастить результаты по партспискам». Но если партия будет активно работать на протестного избирателя, то она будет становиться неудобной для «Единой России» и губернаторов, от которых и зависит регистрация на выборах, подчеркивает Пожалов, так уже происходит с партией «Родина», которая действует в той же идеологической нише и чаще остальных сталкивается с проблемами регистрации по подписям.