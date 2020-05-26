Новые кремлевские партийные проекты получили право участия в выборах

Новые кремлевские партийные проекты получили право участия в выборахНесмотря на карантин, они успели зарегистрировать отделения более чем в половине регионов
Все четыре новых кремлевских партийных проекта зарегистрировали региональные отделения более чем в половине субъектов Федерации и тем самым получили право участвовать в выборах. Минюст уже внес партии «Зеленая альтернатива» и «За правду!» писателя Захара Прилепина в соответствующий список, а вскоре в нем должны появиться Партия прямой демократии и партия «Новые люди». Таким образом, выполнить требование закона о регистрации отделений в течение полугода как минимум в 43 регионах новым партиям даже в условиях карантина удалось досрочно – всего за три месяца (в случае с партией Прилепина – за четыре).
Процедурные успехи
Так, учрежденная 5 марта Партия прямой демократии зарегистрировала 43 отделения к 22 мая, а до конца мая планируется регистрация еще шести отделений, говорит ее генеральный секретарь Вячеслав Макаров. В сентябре партия планирует участвовать в выборах в законодательные собрания Воронежской и Новосибирской областей и в довыборах в Госдуму от Ярославля, планируется и участие в выборах в Госдуму 2021 г. По словам председателя оргкомитета «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, партия зарегистрировала 48 отделений за 2,5 месяца (учредительный съезд прошел 10 марта), ожидают регистрации еще шесть отделений.
Партия «Новые люди» зарегистрировала 52 отделения, но в список имеющих право участвовать в выборах пока не внесена, говорит руководитель юридического направления партии Александр Вержбицкий. У партии «За правду!» 58 отделений, а до конца мая будет 60, обещает секретарь ЦК партии Николай Новичков: «Потом берем паузу с созданием отделений на летнюю избирательную кампанию и единый день голосования. Осенью возобновим регистрацию». Партия Прилепина планирует принять участие в выборах в заксобрания во всех 11 регионах, где они намечены ближайшей осенью. По словам Новичкова, поставлена задача к началу думской кампании 2021 г. иметь отделения во всех 85 субъектах, кроме того, представительства движения «За правду!» будут созданы в частично признанных Абхазии и Южной Осетии, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Пресс-служба Минюста подтвердила «Ведомостям», что Партия прямой демократии и «Новые люди» представили в ведомство документы о регистрации своих отделений не менее чем в половине регионов: «Представленные документы находятся на рассмотрении».
В последние годы новым партиям редко удавалось пройти все этапы регистрации и получить допуск к выборам. Например, политик Алексей Навальный так и не смог зарегистрировать свою партию, несмотря на многочисленные попытки. Кроме того, Минюст не позволил партии «Гражданская инициатива» внести изменения в свой устав после того, как в ее руководство вошел бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Ранее «Ведомости» писали, что Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму 2021 г. большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. Обо всех четырех вышеупомянутых партиях близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорили, что они созданы с разрешения администрации президента. По их словам, эти партии также должны перетянуть на себя часть протестного электората КПРФ и ЛДПР, а протестировать новые проекты планируется на выборах региональных парламентов в сентябре 2020 г.
Срок регистрации партий средний, ничего сверхбыстрого в этом процессе не было, уверяет политтехнолог Андрей Богданов: «Партии создавались на базе общественных организаций или активистов вроде зеленых или интернет-игроков, поэтому с людьми в регионах проблем быть не должно». По оценке Богданова, регистрация одной партии могла обойтись в 2 млн руб., «если есть люди и мало-мальски грамотные юристы».
Электоральные перспективы
График учредительно-организационных мероприятий этих партий был составлен с большой задержкой, учитывая двухэтапную систему регистрации, и возможность пройти оба этапа за три месяца зависела от наличия у них политической поддержки от администрации президента, отмечает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов: «Раз все четыре партии с этим успешно справились, то, значит, такая политическая поддержка у них есть. А сбор подписей для регистрации на выборы в заксобрания уже будет зависеть от благорасположения местных администраций». Наилучшие электоральные перспективы на этапе создания были у партии «За правду!», считает эксперт: «Это партия с достаточно известным лидером – Захаром Прилепиным, выраженной идеологией. При этом для администрации президента она может быть полезнее, так как способна привлечь ту часть колеблющихся оппозиционных избирателей, на которых рассчитывают КПРФ и ЛДПР, а у этих партий в 2020 г. хорошие шансы существенно нарастить результаты по партспискам». Но если партия будет активно работать на протестного избирателя, то она будет становиться неудобной для «Единой России» и губернаторов, от которых и зависит регистрация на выборах, подчеркивает Пожалов, так уже происходит с партией «Родина», которая действует в той же идеологической нише и чаще остальных сталкивается с проблемами регистрации по подписям.
А вот «Новые люди» и Партия прямой демократии – это скорее эрзацы либеральной партии и партии предпринимателей и попытка привлечь на выборы какую-то часть абсентеистов, полагает эксперт, хотя качественных отличий этих партий от, например, Партии роста он не видит: «У них пока нет ярких лидеров, креативных агитационных решений и четкого ответа на вопрос, почему именно за них надо голосовать. Также удивительно, что они очень слабо пока работают в интернете, где та же КПРФ сильно их превосходит, хотя, казалось бы, потенциальный избиратель новых партий, особенно занятых цифровой повесткой, легче достижим через интернет».
Что же касается зеленой партии, то, как показывает статистика выборов последних лет в городах с острыми экологическими проблемами (Красноярск, города Подмосковья и др.), она может абсорбировать природоохранный и градозащитный протест и преодолевать проходной барьер на муниципальных выборах, но в масштабе выборов в заксобрания это скорее ниша около 2–3%, добавляет Пожалов: «Зеленая партия тоже способна откусить часть протестных избирателей, которые в ином случае голосовали бы за КПРФ и в меньшей степени за «Яблоко». Но сама «Зеленая альтернатива» становится фактически спойлером или дублером для давно существующей партии «Зеленые», которая к тому же пролонгировала льготу на участие в думских выборах без сбора подписей».