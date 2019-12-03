Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму
В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к внутриполитическому блоку Кремля: такая идея обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.
При нынешней пропорции (225 списочников и 225 одномандатников) рабочая схема состоит в допуске большого числа малых партий, чтобы при перераспределении их голосов больше мандатов досталось прошедшим в Думу партиям, поясняет один из собеседников: «Так можно обеспечить и конституционное большинство «Единой России» – по спискам она может взять 35–40%, три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а за счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты. Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять». По его словам, предполагается, что малым партиям помогут собрать подписи, каждая наберет по 1–2%, но внесистемных оппозиционеров вроде соратников Алексея Навального или Дмитрия Гудкова допускать не планируют: «Зато если к выборам допустят 20–30 партий, то они смогут «перебить» голоса недопущенных, говоря, что они [подписной] фильтр прошли». Общая концепция в том, что на выборы разрешат идти большинству партий, ведь чем больше их будет, тем больше столкнется в одинаковых нишах: 3% они не наберут, но их голоса отойдут 3–4 основным партиям, отмечает другой собеседник. Третий подтверждает, что подобное предложение обсуждается, и говорит, что оно, вероятно, будет принято.
Сейчас право участия в выборах в Госдуму имеют 52 партии, 14 из них могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Эту льготу получают партии, набравшие более 3% голосов на последних думских выборах или имеющие фракцию хотя бы в одном региональном парламенте. Остальным нужно будет собрать 200 000 подписей.
Доля голосов, полученных не прошедшими в Думу партиями, была максимальной в 1995 г. – 49,5%, рекордным тогда было и число допущенных к выборам партсписков (43). В результате преодолевшие барьер партии практически удвоили число полученных по спискам мандатов. В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
По данным ФОМа, за единороссов сейчас готовы голосовать 33%, за КПРФ и ЛДПР – по 12%, за справороссов – 4%. Публикуемый перед выборами прогноз от текущих рейтингов обычно отличается, поясняет социолог ФОМа Григорий Кертман: для него задаются дополнительные вопросы, делается поправка на явку, рассчитываются специальные коэффициенты. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак недавно говорил, что партия рассчитывает взять по спискам 40–45%, а в целом – конституционное большинство (300 мандатов). Если в Думу пройдут единороссы (40%), КПРФ и ЛДПР (по 15%), то, по оценке «Ведомостей», партия власти получит по спискам 128 мандатов вместо 90, КПРФ и ЛДПР – по 48–49 вместо 33.
Прямой зависимости между числом допущенных партий и полученными мандатами нет, считает политолог Аркадий Любарев: «Вопрос в том, что это за партии. Часть избирателей недовольна существующими партиями и ищет, за кого проголосовать. За этих избирателей конкурируют партии второго-третьего эшелона, которые почти не соперничают с ведущими партиями». В 1999 и 2003 гг. число допущенных партий было примерно одинаковым, но малым партиям в 2003 г. ушло больше голосов, потому что в 1999 г. было много новых проектов, напоминает эксперт. При этом Кремль вряд ли допустит к выборам все партии – скорее это коснется тех, кто будет отбирать голоса у КПРФ и ЛДПР, предполагает Любарев.
Если 15 неизвестных партий получают сотые доли процента, то у них и в сумме будет немного, а если 3–4 партии ведут активную кампанию и получают по 4,9%, то голосов в корзину уйдет уже больше, рассуждает политолог Александр Кынев: «Так что вопрос не в том, чтобы партий было много, а чтобы была толкучка у проходного барьера, когда несколько партий получают много голосов, но барьер не преодолевают. Но для этого они должны из себя что-то представлять». Однако часто рациональные размышления власти борются с внутренним инстинктивным страхом, который убивает все живое, добавляет эксперт.
Большое число партий ничего не изменит, уверен политтехнолог Григорий Казанков: «У некоторых есть шанс преодолеть 5%, но вот сделать так, чтобы пять партий набрали по 4,5%, технически почти невозможно. А 15 партий не наберут по 1–2%». В 1995 г. было много партий не потому, что так хотела власть, а потому, что такой была реальная политическая система, подчеркивает эксперт: «Тогда в коридоре между 4 и 5% было много партий, и эту ситуацию никто не модерировал. Сейчас такое невозможно». Даже при нынешнем уровне честности выборов ситуацией с получением партией чуть менее 5% голосов управлять невозможно, а значит, у самой идеи масса рисков, считает эксперт. К тому же малые партии будут отбирать голоса у «Единой России», поскольку у нее наиболее колеблющийся электорат, добавляет Казанков.