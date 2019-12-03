Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

При нынешней пропорции (225 списочников и 225 одномандатников) рабочая схема состоит в допуске большого числа малых партий, чтобы при перераспределении их голосов больше мандатов досталось прошедшим в Думу партиям, поясняет один из собеседников: «Так можно обеспечить и конституционное большинство «Единой России» – по спискам она может взять 35–40%, три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а за счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты. Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять». По его словам, предполагается, что малым партиям помогут собрать подписи, каждая наберет по 1–2%, но внесистемных оппозиционеров вроде соратников Алексея Навального или Дмитрия Гудкова допускать не планируют: «Зато если к выборам допустят 20–30 партий, то они смогут «перебить» голоса недопущенных, говоря, что они [подписной] фильтр прошли». Общая концепция в том, что на выборы разрешат идти большинству партий, ведь чем больше их будет, тем больше столкнется в одинаковых нишах: 3% они не наберут, но их голоса отойдут 3–4 основным партиям, отмечает другой собеседник. Третий подтверждает, что подобное предложение обсуждается, и говорит, что оно, вероятно, будет принято.