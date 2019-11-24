Новые кадры и структура. С чем «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму
«Единая Россия» дала старт подготовке к выборам в Госдуму 2021 г. на съезде 23 ноября. Своей целью ещё накануне партия поставила сохранение конституционного большинства. На съезде в ее руководство официально вошли кадры, которые должны будут это обеспечить.
Перемены в руководстве генсовета
Изменения произошли в генеральном совете партии. Двумя новыми заместителями Турчака станут вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, который будет отвечать за работу с регионами и выборы, и депутат Госдумы Александр Хинштейн, который будет курировать коммуникации с гражданским обществом и координировать рабочие группы, созданные в составе генсовета.
Хинштейн должен был сменить на партийном посту депутата Госдумы Евгения Ревенко, он сам подтверждал свой уход с поста замгенсекретаря. Однако Ревенко остался заместителем Турчака. Как говорит собеседник в партии, это произошло из-за досрочной утечки информации об отставке.
Зато другие члены прежней команды сменили свои роли в партии. Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина понижена до должности обычного зама.
Ушёл с места заместителя секретаря генсовета Виктор Селиверстов, отвечавший за регионы. По словам собеседника в «Единой России», Селиверстов может стать первым заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. «В «Единой России» один человек может занимать либо руководящую должность в партии, либо во фракции», — напоминает собеседник. В свою очередь на партийный пост перейдет депутат Госдумы, первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Пинский – он стал руководителем Дальневосточного межрегионального координационного совета партии, говорят два собеседника в партии. Пинский уйдет с поста первого замруководителя фракции, говорят они.
Входят и выходят
В состав генсовета были введены губернаторы, которые стали руководителями региональных отделений партии, среди которых Радий Хабиров (Башкирия), Олег Кожемяко (Приморье), Андрей Чибис (Мурманская область) и другие. Из состава генсовета вывели депутатов Госдумы Ирину Роднину и Михаила Романова, а из президиума генсовета первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева (Роднина и Кидяев перешли в высший совет партии).
Всего генсовет покинули 58 человек и включили 59 новых членов. Из высшего совета партии был выведен Валерий Фадеев, возглавивший месяц назад президентский совет по правам человека.
Предвыборные изменения в исполкоме
К съезду приурочили перемены в исполнительных структурах партии. До выборов в «Единой России» создадут проектный офис, руководить которым будет министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский в должности замруководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии. Ему будут подчиняться управление проектной деятельности, управление информации и массовых коммуникаций и политическое управление. Также в проектный офис будет входить управление региональной и технологической работы, возглавляемый замруководителя ЦИК Андреем Парфеновым.
Ранее управление проектной деятельности возглавлял замруководителя ЦИК Максим Руднев, теперь он будет руководить управлением по работе с обращениями граждан.
О том, что «Единая Россия» хочет получить конституционное большинство на выборах – 301 мандат, заявил секретарь генсовета Андрей Турчак (для конституционного большинства в Госдуме достаточно провести 300 из 450 депутатов). Турчак возглавит избирательный штаб партии.
Чистка рядов
Съезд партии посетил президент Владимир Путин, который заявил, что у единороссов «нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность». «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», — заявил президент на съезде.
Лидер партии, премьер Дмитрий Медведев сказал, что весь 2020 год нужно посвятить тому, чтобы к «думской кампании партия «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей», для чего нужно обновить программу и постараться сделать ее неуязвимой для оппонентов, соперники же должны «утешаться формулой: важна не победа, а участие».
Медведев вновь раскритиковал ситуацию с самовыдвижением единороссов на выборах. «Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии «Единая Россия» (я имею в виду их, естественно), скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию», — сказал Медведев. По его словам, кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью: «А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии». Медведев объявил, что в составе генсовета появятся шесть рабочих групп: по кадровой политике, по реализации национальных проектов, по гражданскому обществу, по поддержке молодёжных инициатив, по доступности и качеству коммуникаций с гражданами.
Как взять Госдуму
На выборах в Госдуму 2016 г. «Единая Россия» получила конституционное большинство – 343 мандата. По спискам за партию проголосовали 54,2% избирателей, кандидаты «Единой России» выиграли выборы в 203 округах. Согласно данным фонда «Общественное мнение», сейчас рейтинг партии составляет 33%. Перед выборами в Госдуму 2016 года рейтинг был 41%. Слова Медведева по поводу партийной принадлежности связаны с тем, что в последние два года стало увеличиваться число губернаторов, которые шли на выборы самодвиженцами. Дистанцировались от партии также кандидаты власти в Мосгордуму: партийцы пошли на выборы самовыдвиженцами, в итоге выборы проиграл, например, лидер московских единороссов Андрей Метельский.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты со скепсисом оценивают возможность получения «Единой России», конституционного большинства. Помочь в этом могут лояльные власти самовыдвиженцы или возможные конфигурации с малыми партиями.
Рейтинг «Единой России» сейчас колеблется в районе 30%, никаких предпосылок для его роста нет, скорее наоборот, считает политолог Аббас Галлямов: «Чтобы получить в этих условиях конституционное большинство, режиму придётся пойти на масштабные фальсификации. Как показали летние протесты в Москве, это вряд ли пройдёт безнаказанным. Поэтому Кремлю лучше не пытаться найти простое решение, а создать чуть более сложную конфигурацию с несколькими партиями-союзниками». При электоральном рейтинге в 40% единороссам придется выигрывать не менее 200 из 225 одномандатных округов, чтобы завоевать конституционное большинство в Госдуме, прогнозирует политолог Александр Кынев: «Этот показатель на уровне 2016 г., что выглядит нереально. Если же рейтинг будет ниже, то партия не сможет получить две трети мандатов в Госдуме».
«Единая Россия» будет стремиться получить большинство списочных мест, то есть 113 мандатов по списку (по спискам в Госдуму избирается 225 депутатов — «Ведомости»). Это символически важно для партии. Результат на выборах не равен рейтингу, а зависит от уровня явки и мобилизации. Даже при нынешних рейтингах по списку партия может рассчитывать на результат в диапазоне 40-45%», — говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Чтобы при таком проценте получить побольше списочных мест в Госдуме, единороссам будет выгодно, чтобы 5% барьер преодолело меньше партий, тогда «премия» от распылившихся голосов мелких партий в значительной степени уйдёт в пользу «Единой России», продолжает он: «Но даже если «Единая Россия» сможет собрать по списку 110-115 мандатов, это значит, что для конституционного большинства кандидатам партии нужно выиграть ещё 190 округов из 225. Это крайне сложная задача и на сегодняшний день такой сценарий маловероятен».
Вопрос о выигрыше партией на выборах 300 мандатов и о фракции в 300 человек — это не одно и тоже, говорит Бадовский: «Во многих округах можно избрать формально независимых, но дружественных власти самовыдвиженцев или представителей отдельных малых партий, а в будущей думе они потом могут войти в состав фракции «Единая Россия», которая таким образом и может рассчитывать получить более 300 мест. По такому сценарию в своё время прошли выборы в Госдуму в 2003 г.».