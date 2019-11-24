Новые кадры и структура. С чем «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму

«Единая Россия» будет стремиться получить большинство списочных мест, то есть 113 мандатов по списку (по спискам в Госдуму избирается 225 депутатов — «Ведомости»). Это символически важно для партии. Результат на выборах не равен рейтингу, а зависит от уровня явки и мобилизации. Даже при нынешних рейтингах по списку партия может рассчитывать на результат в диапазоне 40-45%», — говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Чтобы при таком проценте получить побольше списочных мест в Госдуме, единороссам будет выгодно, чтобы 5% барьер преодолело меньше партий, тогда «премия» от распылившихся голосов мелких партий в значительной степени уйдёт в пользу «Единой России», продолжает он: «Но даже если «Единая Россия» сможет собрать по списку 110-115 мандатов, это значит, что для конституционного большинства кандидатам партии нужно выиграть ещё 190 округов из 225. Это крайне сложная задача и на сегодняшний день такой сценарий маловероятен».