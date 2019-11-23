Кому и зачем нужна «Единая Россия»

Однако естественно, что исполнительная власть на разных уровнях отнюдь не спешит автоматически разделить с представительной властью и низовыми партийными активистами функцию всестороннего общественного контроля за собой. До пенсионной реформы сторонники власти, а также колеблющиеся лоялисты регулярно могли демонстрировать свою солидарность с властью и ее поддержку, голосуя за «Единую Россию» и ее кандидатов на промежуточных выборах. Партия была для таких людей символом стабильности. Однако после внезапной пенсионной реформы и на фоне длительного периода снижения уровня жизни и доходов людей антирейтинг «Единой России» резко вырос, стремление солидаризироваться с такой стабильностью на выборах ослабло.