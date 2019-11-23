В Москве проходит съезд «Единой России», посвященный подготовке к выборам
В Москве открылся съезд «Единой России», который даст старт подготовке партии к выборам в Госдуму 2021 г. Мероприятие посетит президент Владимир Путин. Накануне съезда на расширенном заседании экспертного совета секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что целью «Единой России» на выборах в Госдуму является конституционное большинство и что партия считает реальным результат в 301 мандат. В Госдуме нынешнего созыва у «Единой России» 343 мандата. Рейтинг «Единой России» сейчас, по данным фонда «Общественное мнение», составляет 33%. На прошлых выборах в Госдуму в 2016 г. единороссы набрали 54,2% голосов.
На съезде должна состояться ротация генерального совета партии, после чего будут проведены замены в исполкоме. Турчак объявил, что его заместителем станет вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, который будет отвечать за работу с регионами и избирательные кампании. Должность замруководителя ЦИК партии по этим же направлениям займет министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский. Кроме того, пост замсекретаря генсовета покинет депутат Госдумы Евгений Ревенко, на его место будет назначен депутат Александр Хинштейн.
В генсовете партии будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи. Исполком же будет работать как проектный офис, который к началу «избирательного цикла», по словам Турчака, станет избирательным штабом на выборах в Госдуму. Штаб возглавит сам Турчак.
За месяц до съезда секретарями региональных отделений в 13 регионах стали губернаторы. Это Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкирия), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Владимиров (Ставрополье), Александр Богомаз (Брянская обл.), Игорь Васильев (Кировская обл.), Андрей Чибис (Мурманская обл.), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Андрей Травников (Новосибирская обл.), Дмитрий Азаров (Самарская обл.) и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Такой практики не было с 2012 г., тогда отказ от нее объясняли тем, что губернаторы не успевают в ежедневном режиме работать с партией в регионе. Нынешние же назначения собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, объясняли тем, что губернаторы за счет своего рейтинга должны подтянуть рейтинг партии и что к выборам в Госдуму нужно усилить партию возможностями исполнительной власти.
При этом в последние два года расширилась практика, когда губернаторы шли на выборы не от «Единой России»: в этом году шесть из шестнадцати губернаторов шли самовыдвиженцами. Это объясняли тем, что губернаторы не хотят ассоциироваться с партией. И если все губернаторы в 2019 г. выборы выиграли в первом туре, то сама партия показала худшие свои результаты на выборах в заксобрание за все время своего существования – в Хабаровском крае партия взяла лишь два мандата. Ей не помогло и то, что в регионе была изменена система выборов – 75% одномандатников, 25% списочников. В Москва партийцы отказались идти под брендом «Единой России». В итоге выборы проиграл секретарь московского отделения Андрей Метельский.