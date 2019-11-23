В Москве проходит съезд «Единой России», посвященный подготовке к выборам

При этом в последние два года расширилась практика, когда губернаторы шли на выборы не от «Единой России»: в этом году шесть из шестнадцати губернаторов шли самовыдвиженцами. Это объясняли тем, что губернаторы не хотят ассоциироваться с партией. И если все губернаторы в 2019 г. выборы выиграли в первом туре, то сама партия показала худшие свои результаты на выборах в заксобрание за все время своего существования – в Хабаровском крае партия взяла лишь два мандата. Ей не помогло и то, что в регионе была изменена система выборов – 75% одномандатников, 25% списочников. В Москва партийцы отказались идти под брендом «Единой России». В итоге выборы проиграл секретарь московского отделения Андрей Метельский.