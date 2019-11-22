Эксперты «Единой России» задумались о том, как ей победить в 2021 году
Накануне назначенного на субботу съезда «Единой России» экспертный совет партии обсудит, как ей меняться к выборам в Госдуму 2021 г. «Ведомости» ознакомились с тезисами выступлений нескольких членов совета. В докладе руководителя экспертного совета партии и председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина говорится, что ресурсами для роста рейтинга являются ее восприятие как «партии Путина» и «партии власти», сохранение базового электората и создание условий для присоединения других электоральных групп, наличие самой разветвленной политической инфраструктуры в стране. Партии надо учитывать несколько факторов: изменение поведения больших электоральных групп, неэффективность пропаганды, консолидацию оппозиции – «все вместе против «Единой России». «Эффект от умного голосования в этом году был в Москве, в других регионах технология не сработала. Этот кейс нужно изучать, чтобы понять, как ему противостоять на выборах в Госдуму в столицах и мегаполисах. Но к 2021 г. к критике подключится и парламентская оппозиция, которая имеет доступ на телевидение, и будет обращаться и к базовому электорату «Единой России», – говорит Костин.
Электорат «Единой России» в ФоРГО – на основании исследований ФОМа, ВЦИОМа и «Инсомара» – делят на четыре категории. Базовый электорат, голосовавший за нее на выборах в Госдуму 2016 г. и готовящийся проголосовать в 2021 г., составляет 25% (в основном люди старше 60 лет, женщины, большая часть живет в поселках, селах и небольших городах). В 18% ситуативного электората входят люди, не декларирующие голосование за «Единую Россию», но готовые при определенных условиях проголосовать за нее (молодежь от 18 до 35 лет и люди от 60 лет и старше). Новый электорат партии может составить 7%, в основном это молодежь 18–24 лет. По словам Костина, это люди, которые впервые пойдут на выборы, а среди молодежи есть большой сегмент сторонников Владимира Путина и часть из них поддержит и «Единую Россию». Еще 16% эксперты относят к утраченному электорату, который сейчас отказывает партии в поддержке, но четверть из них все-таки могут проголосовать за «Единую Россию» в 2021 г. (женщины предпенсионного возраста, муниципальные и госслужащие).