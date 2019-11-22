Эксперты «Единой России» задумались о том, как ей победить в 2021 году

Электорат «Единой России» в ФоРГО – на основании исследований ФОМа, ВЦИОМа и «Инсомара» – делят на четыре категории. Базовый электорат, голосовавший за нее на выборах в Госдуму 2016 г. и готовящийся проголосовать в 2021 г., составляет 25% (в основном люди старше 60 лет, женщины, большая часть живет в поселках, селах и небольших городах). В 18% ситуативного электората входят люди, не декларирующие голосование за «Единую Россию», но готовые при определенных условиях проголосовать за нее (молодежь от 18 до 35 лет и люди от 60 лет и старше). Новый электорат партии может составить 7%, в основном это молодежь 18–24 лет. По словам Костина, это люди, которые впервые пойдут на выборы, а среди молодежи есть большой сегмент сторонников Владимира Путина и часть из них поддержит и «Единую Россию». Еще 16% эксперты относят к утраченному электорату, который сейчас отказывает партии в поддержке, но четверть из них все-таки могут проголосовать за «Единую Россию» в 2021 г. (женщины предпенсионного возраста, муниципальные и госслужащие).