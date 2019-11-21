Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Понятие «партия власти» россияне связывают с идеей ответственности власти – они хотят иметь способ выразить свое отношение к ней, в том числе критиковать ее, проголосовав против на выборах, именно поэтому поддержка идеи «партии власти» велика и среди оппозиционного электората, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Кроме того, через призму общей идеи ответственности партия власти воспринимается как механизм дисциплинирования отдельных чиновников, которые воспринимаются как корпорация – один чиновник другого к ответу не призовет, а если над ним есть «партком», то туда можно жаловаться». Вопрос о том, должна ли партия власти меняться, задан невнятно, поэтому в ответы респонденты вкладывают разный смысл, считает эксперт: «Кто-то выступает за смену правящих партий, партий, осуществляющих власть, а кто-то говорит, что сама партия власти должна обновляться. Омоложение тоже надо воспринимать не столько как вопрос возраста, сколько как синоним динамики в действиях партии. Люди не хотят, чтобы единственной целью чиновников была власть как таковая и сохранение себя у руля, а все-таки чтобы они следовали принципам и понимали интересы людей».