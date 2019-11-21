Половина россиян считают, что партия власти должна меняться
Половина россиян (51%) говорят, что партия власти должна периодически меняться, сказано в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего», с которым ознакомились «Ведомости». Партия власти должна оставаться одной и той же, считают 37% опрошенных. О том, что партия власти должна меняться, чаще всего говорят сторонники непарламентских партий (так отвечает 71% тех, кто их поддерживает) и КПРФ и ЛДПР (по 69%), москвичи (71%) и активные пользователи интернета (57%). Среди сторонников «Единой России» четверть поддерживают перемены.
Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти. При этом 90% говорят, что такая партия должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие партии, а 80% считают, что в случае совершения аморального поступка ее членов надо наказывать вплоть до исключения из партии. Даже в регионах, где губернаторы – члены других партий, как в Хабаровском крае, «Единая Россия» воспринимается как партия власти 53% россиян. Свои усилия «Единая Россия» должна сосредоточить на более тесном взаимодействии с населением (43%), омоложении партии (23%) и обновлении своего руководства (18%).
Люди понимают, что партия власти – один из важных элементов системы власти, условие стабильности и управляемости общества, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Наступило время повышенной требовательности граждан к власти, при этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю – на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное – чтобы она работала на общество, а не на себя любимых».
Россияне считают, что партия власти нужна, поскольку это наиболее понятный коммуникативный инструмент между обществом и властью, говорит директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. Запрос на периодическую смену партии власти больше у оппозиционно настроенных россиян, но даже каждый четвертый сторонник «Единой России» говорит об этом, отмечает Чадаев: «Существует усталость от риторики начала 2000-х гг., которую до сих пор транслирует партия: тогда слова «мы делаем» звучали свежо, сейчас же то, что делает власть, воспринимается как часть действительности. Сейчас же запрос скорее на убеждения и внятные объяснения».
«Единая Россия» постоянно обновляется – в этом году в праймериз партии участвовало 38% молодых кандидатов, а в день голосования каждый пятый кандидат от партии был в возрасте до 35 лет, говорит замглавы ЦИК «Единой России» Дмитрий Миненко. По его словам, у партии более 2 млн членов, каждого из них проконтролировать невозможно, но они всегда несли ответственность за свои поступки, а с 2018 г. в партии работает комиссия, которая в том числе исключает из партии за нарушение этических норм.
Понятие «партия власти» россияне связывают с идеей ответственности власти – они хотят иметь способ выразить свое отношение к ней, в том числе критиковать ее, проголосовав против на выборах, именно поэтому поддержка идеи «партии власти» велика и среди оппозиционного электората, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Кроме того, через призму общей идеи ответственности партия власти воспринимается как механизм дисциплинирования отдельных чиновников, которые воспринимаются как корпорация – один чиновник другого к ответу не призовет, а если над ним есть «партком», то туда можно жаловаться». Вопрос о том, должна ли партия власти меняться, задан невнятно, поэтому в ответы респонденты вкладывают разный смысл, считает эксперт: «Кто-то выступает за смену правящих партий, партий, осуществляющих власть, а кто-то говорит, что сама партия власти должна обновляться. Омоложение тоже надо воспринимать не столько как вопрос возраста, сколько как синоним динамики в действиях партии. Люди не хотят, чтобы единственной целью чиновников была власть как таковая и сохранение себя у руля, а все-таки чтобы они следовали принципам и понимали интересы людей».
Есть два разных понятия – «правящая партия» и «партия власти» и автоматически заменять их некорректно, замечает политолог Александр Кынев: «Про смену партии власти говорить смешно – она ничего не может проиграть: как только власти нет, то нет и партии. Правящая партия – это партия, которая победила на выборах и сформировала органы власти. «Единая Россия» никакие органы власти не формирует, она является клубом сторонников власти самой по себе и поддерживает любых кандидатов, которых выдвигает власть». Опрос некорректен, но, если даже в таких формулировках люди высказываются за смену правящих партий, это говорит, насколько в обществе глубок запрос на перемены, резюмирует эксперт.