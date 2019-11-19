«Единая Россия» на съезде утвердит решения о перестановках в руководстве партии
К съезду «Единой России», который пройдет в ближайшую субботу (его посетит президент Владимир Путин), партия добавит полномочий генсовету партии, введет в него новых людей и перераспределит полномочия среди заместителей секретаря генсовета. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в «Единой России».
В руководящие органы введут вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова, говорят четыре собеседника в партии. Он может стать заместителем секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Обсуждается, что Перминов будет отвечать за работу с регионами – он возьмет на себя функции замсекретаря генсовета Виктора Селиверстова, который покинет этот пост, говорит один из единороссов. Селиверстов и представитель Перминова отказались от комментариев.