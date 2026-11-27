Минпромторг отметил, что техсбор управляется через систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Компания будет подавать в систему маркировки уведомление о вводе товара в оборот (так же, как и сейчас). На основе маркировки ГИСП рассчитает сумму сбора, после чего направит ее плательщику. Сбор необходимо оплатить не позднее десятого рабочего дня со дня получения уведомления.