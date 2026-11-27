Правительство утвердило правила уплаты технологического сбора на электроникуОн начнет действовать с декабря и на первом этапе коснется ноутбуков и смартфонов
Правительство приняло постановление об утверждении правил исчисления технологического сбора на электронику. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
«Если сумма технологического сбора оплачена полностью, в течение 1 дня в ГИСП автоматически формируется уведомление о подтверждении уплаты технологического сбора, подтверждающее возможность ввода товара в оборот, а также передается в информационную систему мониторинга и плательщику в личный кабинет ГИСП», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Одновременно сведения о сумме исчисленного технологического сбора будут переданы в автоматизированную информационную систему ФНС – АИС «Налог-3».
Минпромторг отметил, что техсбор управляется через систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Компания будет подавать в систему маркировки уведомление о вводе товара в оборот (так же, как и сейчас). На основе маркировки ГИСП рассчитает сумму сбора, после чего направит ее плательщику. Сбор необходимо оплатить не позднее десятого рабочего дня со дня получения уведомления.
Если плательщик не уплатит техсбор полностью, в течение одного дня ему направят уведомление, а если сбор не будет оплачен в течение семи дней, то заявка считается отклоненной. Если сбор оплачен с излишком, то сумма подлежит возврату по заявлению плательщика в порядке ст. 79 Налогового кодекса РФ.
28 ноября 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о технологическом сборе. В июне 2026 г. начало действия нормы перенесли с 1 сентября на 1 декабря.
Ранее «Ведомости» писали, что с 1 декабря в силу вступает закон об исчислении технологического сбора на электронику. Новый обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет будет вводиться постепенно: на старте сбор коснется ноутбуков и смартфонов. Электронную компонентную базу облагать пока не будут – по данным участников рынка, это произойдет не раньше 2028 г.
Согласно проекту приказа Минпромторга, базовая ставка расчета сбора по ноутбукам составит 746 руб., по смартфонам – 373 руб. за единицу. По телефонным аппаратам с беспроводной трубкой – 149 руб., по аппаратам для сотовых сетей – 75 руб., по иным – 37 руб. Всего в документе приводится 5261 позиция различных видов аппаратов.