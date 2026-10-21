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Минпромторг определил виды телекомоборудования для техсбора на электронику

Сначала соответствующая продукция должна промаркироваться
Дарья Соловьева
Нововведение может негативно повлиять на темпы развития выделенных сетей и облачных сервисов
Нововведение может негативно повлиять на темпы развития выделенных сетей и облачных сервисов / Сергей Бобылев / РИА Новости

Минпромторг конкретизировал перечень телекомоборудования, которое может попасть под механизм технологического сбора (техсбор) – нового обязательного неналогового платежа в федеральный бюджет. Он распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием. В список вошли базовые станции (БС), коммутационные устройства, маршрутизаторы и аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления данных. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Техсбор собираются распространить на телекомоборудование после того, как оно пройдет эксперимент по маркировке, говорится в проекте постановления. Размер платежа по техсбору рассчитывается по формуле: базовая ставка уменьшается или увеличивается, подтверждено ли происхождение товара. Сбор снижается на 33%, если электроника промаркирована и зарегистрирована в системе «Честный знак», в противном случае – растет на 33%. Размер базовой ставки по телекомоборудованию власти пока не раскрывали.

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