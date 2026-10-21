Минпромторг определил виды телекомоборудования для техсбора на электронику

Техсбор собираются распространить на телекомоборудование после того, как оно пройдет эксперимент по маркировке, говорится в проекте постановления. Размер платежа по техсбору рассчитывается по формуле: базовая ставка уменьшается или увеличивается, подтверждено ли происхождение товара. Сбор снижается на 33%, если электроника промаркирована и зарегистрирована в системе «Честный знак», в противном случае – растет на 33%. Размер базовой ставки по телекомоборудованию власти пока не раскрывали.