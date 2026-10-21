Минпромторг определил виды телекомоборудования для техсбора на электронику

Минпромторг определил виды телекомоборудования для техсбора на электроникуСначала соответствующая продукция должна промаркироваться
Минпромторг конкретизировал перечень телекомоборудования, которое может попасть под механизм технологического сбора (техсбор) – нового обязательного неналогового платежа в федеральный бюджет. Он распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием. В список вошли базовые станции (БС), коммутационные устройства, маршрутизаторы и аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления данных. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Техсбор собираются распространить на телекомоборудование после того, как оно пройдет эксперимент по маркировке, говорится в проекте постановления. Размер платежа по техсбору рассчитывается по формуле: базовая ставка уменьшается или увеличивается, подтверждено ли происхождение товара. Сбор снижается на 33%, если электроника промаркирована и зарегистрирована в системе «Честный знак», в противном случае – растет на 33%. Размер базовой ставки по телекомоборудованию власти пока не раскрывали.