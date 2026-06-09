Технологический сбор запустят с декабря, а не с сентября

Технологический сбор запустят с декабря, а не с сентябряВ компаниях – производителях электроники считают, что для отлаживания механизма необходимо больше времени
Правительство предложило отложить вступление в силу технологического сбора до 1 декабря 2026 г. 100% собранных средств со сбора будут перенаправлены в федеральный бюджет. Соответствующие поправки внесены в законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Законопроект был внесен в Госдуму 8 июня.
Из поправок также следует, что размер сбора будет фиксированным в зависимости от товарного знака и/или технических характеристик электронной продукции. Минпромторг уполномочен определить перечень продукции, размер технологического сбора и методику определения сбора.
Закон о техсборе президент Владимир Путин подписал в ноябре 2025 г. По закону сбор обязаны будут уплачивать юрлица и ИП, занимающиеся ввозом или производством электронной продукции и ее компонентов. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции. Собранные средства с технологического сбора правительство планирует направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей.
Совокупную емкость рынка радиоэлектроники в России Минпромторг оценивает в 3–4 трлн руб., из которых около 1–1,2 трлн руб. приходится на госзаказ, писали «Ведомости» 8 июня. Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г.
В ноябре 2025 г. источники «Ведомостей» сообщали, что собранные средства могут аккумулироваться фондом развития промышленности, откуда затем будут распределяться на приоритетные программы поддержки. Официально решение об операторе технологического сбора до сих пор принято не было.
О том, что введение технологического сбора может быть отложено, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, решение о переносе сроков уже обсуждено и связано прежде всего с просьбами отрасли.
Представитель Минпромторга не ответил на уточняющие вопросы «Ведомостей», сославшись на исчерпывающее выступление замминистра на ПМЭФе. «Ведомости» направили запрос в Минфин.
Представитель консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ) уточнил, что от лица генерального директора АНО ВТ направлял письмо на имя Шпака с просьбой отсрочить введение техсбора. Генеральный директор АНО «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО; объединяет Yadro, Eltex, «Ростелеком», Т8 и другие компании) Григорий Ревазян добавил, что АНО ТКО также принимала участие в обсуждении вопросов взимания технологического сбора на электронику. Он уточнил, что дополнительное время потребовалось для синхронизации информсистем участников процесса и тестирования механизма взимания техсбора.
Новый механизм требует настройки, чтобы не создать избыточную нагрузку на производителей и не усилить стоимостный разрыв между российской продукцией и импортными решениями, считает вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. Оптимальным мог бы стать экспериментальный режим – по аналогии с маркировкой, который позволил бы заранее снять спорные вопросы по ставкам, номенклатуре, порядку уплаты и возмещению сбора реестровым производителям, говорит Долгопольский.
Поскольку цель технологического сбора – поддержка российского производства, большое значение будут иметь льготы для реестровой продукции: дифференцированные ставки, возможность вычета из подлежащего уплате сбора расходов на закупку реестрового оборудования и материалов, а также субсидия на возмещение этих расходов, говорит он. Отсрочка введения технологического сбора даст возможность доработать соответствующие вопросы, резюмировал он.
Сентябрь – ноябрь, как правило, относится к периодам пиковых продаж электроники из-за старта учебного года и начала подготовки к новогодним праздникам, отмечает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Введение нового сбора в этот момент могло бы спровоцировать резкий скачок цен и снижение потребительского спроса, а отсрочка позволяет компаниям закрыть ключевой период по старым правилам, говорит он.
Перенос даты на 1 декабря позволяет вывести довольно чувствительную экономическую тему из политической повестки, рассуждает Воронин.
Впрочем, отсрочка технологического сбора поможет производителям электроники не так существенно, подчеркивает эксперт НТИ по технологиям Леонид Дробышевич. В первую очередь это «передышка» для адаптации всех процессов и заключения контрактов, а не снятие нагрузки вовсе, говорит он. По большей части она позволит выиграть время на обсуждение параметров, ставки, перенастройку ценообразования и логистики, резюмировал эксперт.