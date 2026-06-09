Технологический сбор запустят с декабря, а не с сентября

Закон о техсборе президент Владимир Путин подписал в ноябре 2025 г. По закону сбор обязаны будут уплачивать юрлица и ИП, занимающиеся ввозом или производством электронной продукции и ее компонентов. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции. Собранные средства с технологического сбора правительство планирует направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей.