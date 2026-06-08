Российский рынок радиоэлектроники достиг 4 трлн рублей

Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г. Об этом 5 июня 2026 г. на II Всероссийской научно-практической конференции по проектированию, разработке, материалам и технологиям производства печатных плат РТУ МИРЭА и Консорциума печатных плат заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов. Совокупную емкость этого сегмента по итогам прошлого года в министерстве оценивают в 3–4 трлн руб., из которых около 1–1,2 трлн руб. пришлось на госзаказ.