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Главная / Технологии /

Российский рынок радиоэлектроники достиг 4 трлн рублей

Но отрасль по-прежнему зависит от импортных компонентов
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г. Об этом 5 июня 2026 г. на II Всероссийской научно-практической конференции по проектированию, разработке, материалам и технологиям производства печатных плат РТУ МИРЭА и Консорциума печатных плат заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов. Совокупную емкость этого сегмента по итогам прошлого года в министерстве оценивают в 3–4 трлн руб., из которых около 1–1,2 трлн руб. пришлось на госзаказ.

Одна из мер по стимулированию рынка отечественной продукции – требования к признанию их российскими через постановление правительства № 719, уточнил Плясунов. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Баллы можно получить за счет локальных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.

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