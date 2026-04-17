Уплата windfall tax может снизить прибыль компаний в 2026 году в среднем на 10%

Механизм windfall tax (дословно – «налог на доходы, принесенные ветром». – «Ведомости») был зафиксирован в Налоговом кодексе в 2023 г. Ставка составляла 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над базовым периодом 2018–2019 гг. Налог распространялся на компании, у которых сверхприбыль превышала 1 млрд руб., за исключением ряда отраслей, в том числе нефтегазовой. У бизнеса была возможность заплатить по ставке вдвое меньше – 5%, если произвести платеж раньше времени, в октябре – ноябре 2023 г. Минфин планировал собрать дополнительно 300 млрд руб. Всего в бюджет поступило около 320 млрд руб., сообщало министерство в конце января 2024 г. после окончания периода уплаты сбора.