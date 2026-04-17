Уплата windfall tax может снизить прибыль компаний в 2026 году в среднем на 10%Банки заплатят больше, но другие сектора ощутят влияние сильнее
Уплата налога на сверхприбыль (windfall tax) за 2025 г. приведет к снижению совокупной чистой прибыли российских публичных компаний, потенциально подпадающих под эту меру, в 2026 г. в среднем на 10%, или на 450–500 млрд руб. Такую оценку в своем обзоре приводят аналитики Газпромбанка.
Расчеты банка основаны на информации о поручении президента России Владимира Путина проработать предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 г. со ставкой 20%. По данным агентства «Интерфакс», механизм предполагает возможность взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компаниями в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 гг.
Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов 13 апреля сообщил «Ведомостям», что Минфин находится в фазе анализа финансового положения компаний за 2025 г., конкретных предложений от министерства пока нет.
Так как информации о потенциально затрагиваемых windfall tax отраслей экономики нет, аналитики Газпромбанка произвели расчеты для большей части отраслей.
По данным Росстата, совокупная прибыль предприятий экономики России в 2025 г. составила 35,9 трлн руб. против в среднем 17,1 трлн руб. в 2018–2019 гг., говорится в обзоре. Общий объем возможных налоговых выплат эксперты Газпромбанка оценивают в 700 млрд – 1 трлн руб.
Согласно расчетам аналитиков, самый большой налог налог могут заплатить компании финансового сектора. По их оценкам, «Сбер» может заплатить в бюджет 173,7 млрд руб., ВТБ – 58,7 млрд руб., «Т-технологии» – 29,1 млрд руб., «Дом.РФ» – 13,8 млрд руб., Банк «Санкт-Петербург» – 5,9 млрд руб., Совкомбанк – 5 млрд руб., «Европлан» – 200 млн руб.
Прибыль компаний финансового сектора за 2026 г. в результате снизится на 3-15%, говорится в обзоре. Влияние взимания налога на сверхприбыль на показатель чистой прибыли финансовых компаний в 2026 г., по оценкам авторов обзора, будет существенно меньше влияния на чистую прибыль компаний сектора технологий (-12-20%) и потребительского сектора (-7-18%).
Помимо финансовых компаний, значительный объем платежей по налогу может быть у «Полюса» – 47,6 млрд руб., «Яндекса» – 23,7 млрд руб., X5 Group – 10,8 млрд руб., ПИК – 7,4 млрд руб. и «Ленты» – 6 млрд руб. Среди компаний нефтегазового сектора под действие налога может подпасть лишь «Транснефть», объем ее платежа может составить 4,8 млрд руб.
Эффект введения налога на котировки акций может быть сопоставим по масштабу с влиянием на чистую прибыль за 2026 г., говорится в обзоре. При этом снижение индекса Мосбиржи, согласно прогнозу аналитиков Газпромбанка, может составить до 4%, поскольку значительная часть входящих в него компаний не подпадает под условия налога на сверхприбыль.
Наиболее чувствительными к нововведению могут стать бумаги технологического и потребительского секторов, золотодобывающих компаний и банков, отмечают авторы обзора.
Механизм windfall tax (дословно – «налог на доходы, принесенные ветром». – «Ведомости») был зафиксирован в Налоговом кодексе в 2023 г. Ставка составляла 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над базовым периодом 2018–2019 гг. Налог распространялся на компании, у которых сверхприбыль превышала 1 млрд руб., за исключением ряда отраслей, в том числе нефтегазовой. У бизнеса была возможность заплатить по ставке вдвое меньше – 5%, если произвести платеж раньше времени, в октябре – ноябре 2023 г. Минфин планировал собрать дополнительно 300 млрд руб. Всего в бюджет поступило около 320 млрд руб., сообщало министерство в конце января 2024 г. после окончания периода уплаты сбора.
Вопрос введения нового налога на сверхдоходы впервые публично подняли депутаты во время рассмотрения отчета Банка России в Госдуме 26 марта. Тогда министр экономического развития Максим Решетников допустил такую возможность, при этом подчеркнув, что тема требует проведения отдельного всестороннего анализа.
Компании финансового сектора, действительно, получили наибольшую сверхприбыль в 2025 г., соглашается с выводами авторов обзора инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это связано с ростом маржинальности банковского бизнеса в условиях высоких процентных ставок, высоких комиссионных доходов и ограниченной конкуренции со стороны иностранных игроков, поясняет он.
В то же время динамика прибыли российских экспортеров в условиях крепкого рубля и масштабных санкций не соответствуют росту цен на сырье на мировых рынках из-за возросших затрат на логистику и дисконтов в ценах на российскую продукцию, говорит советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Финансовый сектор такого давления не испытал. Более того, ЦБ смягчил нормативы обязательных резервов для поддержания стабильности финансовой системы, отмечает эксперт.
Чистая прибыль российского банковского сектора за 2025 г. составила 3,5 трлн руб., а в этом году Банк России ожидает ее увеличения до 3,8 трлн руб., напоминает кандидат политических наук Валерий Андрианов. Именно компании финансового сектора являются главными бенефициарами текущей экономической ситуации, считает он. Высокая ключевая ставка ЦБ создала уникальные условия для роста процентной маржи кредитных организаций, в то время как реальный сектор экономики испытывает давление дорогих кредитов, поясняет Андрианов.
Рентабельность капитала (ROE) крупнейших российских банков существенно превышает не только показатели лидеров реального сектора, но и доходность ведущих банков других стран (в частности, Китая, Индии, США и Германии), продолжает эксперт. Повышение базовой ставки налога на прибыль не оказало критического давления на маржинальность сектора и оставляет пространство для дополнительных изъятий сверхдоходов, считает он.
По мнению Андрианова, дополнительный налог в 20% на превышение доходов над «нормальным» уровнем 2018–2019 гг. может стать механизмом частичного восстановления межотраслевого баланса. Общее влияние windfall tax на российский бизнес не будет масштабным, считает Суверов. В среднем прибыль компаний за 2026 г. из-за уплаты налога, действительно, может уменьшиться на 10%, соглашается он с расчетами аналитиков Газпромбанка. При этом ситуация может отличаться в зависимости от сектора, уточняет эксперт.