Банки заработали 3,5 трлн рублей в 2025 году

Банки заработали 3,5 трлн рублей в 2025 годуИз-за роста стоимости риска резко снизилась доходность на капитал
В 2025 г. российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли, что немного ниже результата рекордного 2024 г. (3,8 трлн руб.) из-за роста стоимости риска по кредитам, сообщил ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора. При этом рентабельность капитала (ROE) в среднем по сектору снизилась до 18% в сравнении с 23% в 2024 г.
Если в 2024 г. банки «прыгнули выше головы», расходуя капитал и ликвидность, в 2025 г. рост прибыли был «по средствам», сказал в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Прибыль хоть и несколько ниже 2024 г., но этого достаточно для поддержания сбалансированного роста без глобальных перегревов, считает он. Также прибыль позволяет восстанавливать надбавки к капиталу для поддержания финансовой устойчивости, отметил Данилов. Сейчас банки сохраняют эту устойчивость и способность поддерживать экономический рост, «а это самое главное», подытожил он.
В 2026 г. ЦБ прогнозирует прибыль банков на уровне 3,1-3,6 трлн руб. – оценка еще будет корректироваться, но не сильно, отметил Данилов.
Прибыль и капитал
В последний месяц прошлого года прибыль банков резко упала – на 55% до 176 млрд против 394 млрд руб. в ноябре. Доходность на капитал снизилась до 11% после около 24% в ноябре.
Основная прибыль составила 84 млрд руб. и упала по сравнению с ноябрем на 218 млрд руб. Основная прибыль состоит из чистого процентного, чистого комиссионного доходов (ЧПД и ЧКД), операционных расходов и чистого доформирования резервов. Снижение произошло из-за следующих факторов:
рост отчислений в резервы в 2,4 раза до 230 млрд руб., в частности по ряду корпоративных заемщиков, инвестициям в экосистемный бизнес и проблемным активам;
традиционное для конца года увеличения операционных расходов (на 132 млрд руб., +34%); по большей части выросли затраты на персонал (40 млрд руб., +23%) и маркетинг (28 млрд руб., +74%).
Снижение основной прибыли частично нивелировал рост ЧПД и ЧКД (на 144 млрд руб., +16%), связанный с усилением транзакционной активности в конце года и признанием отдельными банками разовых доходов.
Неосновные (волатильные) доходы банков составили 144 млрд руб., увеличившись на 53 млрд руб. (+58%) по сравнению с ноябрем, преимущественно из-за положительной переоценки ценных бумаг.
Совокупный финансовый результат (помимо прибыли входят доходы, не учитываемые в отчете о финансовом результате) сектора за декабрь составил около 256 млрд после 420 млрд руб. в ноябре – за весь 2025 г. он составил 3,9 трлн руб.
Балансовый капитал сектора в декабре вырос на 280 млрд руб. (+1,4% к ноябрю) и достиг 20,3 трлн руб. в значительной степени из-за чистой прибыли. Кроме того, в плюс повлияла докапитализация отдельных банков на 67 млрд руб., а также положительная переоценка ценных бумаг на 80 млрд руб., отражаемая напрямую в капитале.
За весь 2025 г. балансовый капитал увеличился на 2,7 трлн руб. (+15,4%) за счет заработанной чистой прибыли (3,5 трлн руб.), а также положительной переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов на 600 млрд руб. При этом отрицательно на рост капитала повлияли дивидендные выплаты в размере 1,6 трлн руб., из которых 600 млрд руб. выплачено в бюджет.
Регулятивный капитал за год увеличился меньше – на 1,8 трлн руб. (+9,6%) – из-за влияния МСФО-корректировок (600 млрд руб.) и вычетов по вложениям в нематериальные активы (300 млрд руб.) Но этого роста оказалось достаточно, чтобы банки остались в рамках прогноза ЦБ по объемам кредитования и при этом продолжили восстанавливать надбавки, пишет регулятор.
Кредиты и депозиты
За 2025 г. требования к компаниям увеличились на 11,8%, или 11,2 трлн руб., достигнув 102,8 трлн руб. (96,6 трлн руб. – корпкредиты). Это ближе к верхней границе оценки среднесрочного прогноза Банка России в 10–13%.
В декабре динамика кредитования компаний замедлилась. Требования увеличились на 0,5%, или 600 млрд руб., против роста на 1,9% в ноябре. В основном повлияли кредиты в рублях (500 млрд руб., +0,5%). Кредиты в валюте выросли на 200 млрд руб. (+1,5%), главным образом за счет компаний-экспортеров.
Сдержанную динамику кредитования ЦБ связывает с традиционным для конца года ростом госрасходов (госсредства уменьшились на значительные 2,8 трлн руб., -21,4%): компании-исполнители госконтрактов получили по ним оплату и предъявляли меньший спрос на финансирование. А значительную часть прироста обеспечили крупнейшие госкомпании, которые привлекали средства в том числе на реализацию своих инвестиционных программ.
По ипотеке в 2025 г. задолженность населения увеличилась на 9% против 10,9% в 2024 г. и достигла 23,8 трлн руб. При этом выдачи составили 4,5 трлн руб. и снизились на 10% год к году. При этом только в декабре задолженность населения по ипотеке увеличилась на значительные 2,4% после 1,4% в ноябре. Ускорение связано с анонсированным изменением условий господдержки, что ранее также приводило к ажиотажному спросу. Выдачи в декабре выросли на 62% и составили 811 млрд руб. (501 млрд руб. в ноябре). Основным драйвером остается господдержка, на нее пришлось около 80% всей выданной за декабрь ипотеки.
За 2025 г. средства населения в банках увеличились на 16,2% (+9,5 трлн руб.) и достигли 67 трлн руб. Это достаточно сильный рост, хотя и ниже рекордных 27,7% (+12,5 трлн руб.) в 2024 г., когда были очень высокие ставки по вкладам. В 2025 г. граждане стали больше интересоваться вложениями в ценные бумаги, пишет ЦБ: их нетто-взносы на брокерские счета за 9 месяцев 2025 г. составили 1,9 трлн руб. (1 трлн руб.– за аналогичный период 2024 г.). Основная часть этих средств была вложена в облигации с фиксированными купонами, чтобы закрепить доходность на фоне смягчения денежно-кредитной политики.
Средства компаний в 2025 г. выросли на умеренные 7,7%, достигнув 63 трлн руб., что несколько ниже 12,9% за 2024 г. Это, считает ЦБ, можно частично объяснить уменьшением экспортных доходов.
Портфель необеспеченных кредитов за 2025 г. уменьшился на 4,6% после роста на 11,3% в 2024 г. и составил 12,7 трлн руб. Основными причинами стали высокие ставки и ужесточение банками стандартов выдач, в том числе из-за мер ЦБ. Но сокращение наблюдалось в сегменте кредитов наличными. При этом задолженность по кредитным картам увеличилась: на 1 января на нее приходилось 41,4% портфеля необеспеченной розницы, рост на 7,8 п. п. год к году. Значительная часть прироста пришлась на долг в льготном беспроцентном периоде, который некоторые заемщики используют для оплаты текущих расходов, а свободные средства инвестируют или хранят на вкладах.
Рынок автокредитования в 2025 г. значительно охладился – портфель прибавил 17,5% после 51,7% в перегретом 2024 г., достигнув 3 трлн руб., в том числе из-за высоких цен на автомобили.
Качество портфеля
Доля проблемных кредитов с начала года выросла, но риски управляемые, считает ЦБ.
Так, за 11 месяцев 2025 г. доля проблемных корпоративных кредитов выросла умеренно, на 0,9 п. п., до 11%, или 10,4 трлн руб. портфеля. При этом покрытие резервами и качественными залогами остается приемлемым (54%), а риски по непокрытой части (4,8 трлн руб., до 60% запаса капитала до нормативов) управляемые, считает ЦБ.
В ипотечном портфеле доля проблемных кредитов на 1 января составила 1,7%, или 400 млрд руб., как и в ноябре, но за 2025 г. она выросла на значительные 0,7 п. п. Ухудшалось качество кредитов, выданных с второй половины 2023-го и в течение 2024 г. в рамках массовой программы льготной ипотеки. Но уровень покрытия проблемных кредитов резервами по-прежнему высокий (72% с учетом залогов).
В портфеле необеспеченных ссуд доля проблемных кредитов на конец 2025 г. составила 12%, 1,7 трлн руб., – за год она выросла на существенные для ЦБ 3,9 п. п. Вызревали кредиты, выданные в 2023–2024 гг., в том числе новым заемщикам без кредитной истории, риски по которым было сложно оценить, пишет ЦБ. Но и здесь ситуация не вызывает у ЦБ серьезных опасений, поскольку стандарты новых выдач остаются высокими. Кроме того, проблемные кредиты хорошо покрыты резервами (91% на 1 января).