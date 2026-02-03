Банки заработали 3,5 трлн рублей в 2025 году

По ипотеке в 2025 г. задолженность населения увеличилась на 9% против 10,9% в 2024 г. и достигла 23,8 трлн руб. При этом выдачи составили 4,5 трлн руб. и снизились на 10% год к году. При этом только в декабре задолженность населения по ипотеке увеличилась на значительные 2,4% после 1,4% в ноябре. Ускорение связано с анонсированным изменением условий господдержки, что ранее также приводило к ажиотажному спросу. Выдачи в декабре выросли на 62% и составили 811 млрд руб. (501 млрд руб. в ноябре). Основным драйвером остается господдержка, на нее пришлось около 80% всей выданной за декабрь ипотеки.