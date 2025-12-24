На чем зарабатывали инвесторы в 2025 году

Золото – один самых подорожавших активов в 2025 г. С начала года его долларовая цена выросла более чем на 66% до $4400 за унцию, а рублевая – почти на 30% до 11 000 руб. за 1 г, пишут аналитики SberCIB. На глобальном рынке в этом году главным драйвером был инвестиционный спрос. В структуре спроса на золото выделяются притоки в ETF, которые за январь – сентябрь составили 619 т против ежегодных нетто-оттоков в 2021–2024 гг. Это компенсировало некоторое сокращение спроса со стороны центробанков и ювелирного сектора, позволив общему мировому спросу вырасти за девять месяцев на 10% год к году.