Минфин анализирует отчетность компаний на предмет наличия сверхдоходов

Минфин анализирует отчетность компаний на предмет наличия сверхдоходовПока министерство не выдвигало своих предложений, сообщил «Ведомостям» Сазанов
Минфин находится в фазе анализа финансового положения компаний за 2025 г., отчетность поступила только 28 марта, поэтому предложений по windfall tax пока не выдвигал. Об этом сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Только сейчас мы агрегируем информацию [по отчетности], обобщаем ее с тем, чтобы понять, есть там сверхдоходность или нет», – отметил он.
Президент России поручил профильным ведомствам проработать предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 г. по ставке 20%, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением. Срок исполнения – 10 апреля. По сведениям агентства, механизм предполагает возможность взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компанией в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 гг.
«От нас [Минфина], во всяком случае, каких-то конкретных предложений еще нет», – подчеркнул Сазанов в разговоре с «Ведомостями».
Механизм windfall tax (дословно – налог на доходы, принесенные ветром. – «Ведомости») был зафиксирован в Налоговом кодексе в 2023 г. Ставка составляла 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над базовым периодом, которым был 2018–2019 гг. Налог распространялся на компании, у которых сверхприбыль превышала 1 млрд руб., за исключением ряда отраслей, в том числе нефтегазового. У бизнеса была возможность заплатить по ставке вдвое меньше – 5%, если произвести платеж раньше времени – в октябре-ноябре 2023 г. Минфин планировал собрать дополнительно 300 млрд руб. Всего в бюджет поступило около 320 млрд руб., сообщал Минфин в конце января 2024 г. после окончания периода уплаты сбора.
Вопрос введения нового налога на сверхдоходы впервые публично подняли депутаты во время рассмотрения отчета Банка России в Госдуме 26 марта. Тогда министр экономического развития Максим Решетников допустил такую возможность, при этом подчеркнул, что тема требует проведения отдельного всестороннего анализа.
Крупный бизнес готов обсуждать использование налога на сверхприбыль компаний за предыдущие периоды в качестве дополнительного источника покрытия дефицита бюджета, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума InfoSpace-2026. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе встречи крупного бизнеса с президентом России Владимиром Путиным в марте. Глава РСПП подчеркнул, что механизм windfall tax уже есть в Налоговом кодексе. По итогам съезда РСПП в марте Шохин говорил, что сейчас ограниченное число компаний с благоприятной конъюнктурой способны заработать «чуть больше». Однако нигде не наблюдается длительных и стабильных сверхдоходов, заключил он.
В октябре 2024 г. законопроект о введении налога на сверхприбыль банков внесла группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что введение такого налога для кредитных организаций может нанести ущерб экономике. По ее словам, прибыль банков направляется в основном на инвестиции и формирование капитала, который обеспечивает кредитование экономики. «Каждый изъятый рубль из капитала – это сокращение потенциала кредитования на 10 руб.», – подчеркивала председатель ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов в октябре 2024 г. также заявил, что увеличение налоговой нагрузки на банки может негативно повлиять на их способность наращивать капитал и кредитовать экономику.
Власти также прорабатывали меры дополнительного налога для цветной металлургии и золотодобычи, писал «Эксперт». При этом Сазанов в разговоре с «Ведомостями» в марте опровергал обсуждение вопроса дополнительных налоговых изъятий в отдельных секторах на фоне роста доходов.
Цены на золото и другие драгоценные и редкие металлы в этом году росли на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. В частности, цена апрельского фьючерса на золото подскочила до $5404,1 в конце февраля после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В январе цены на золото были выше $5000 на фоне усиления геополитической напряженности в разных регионах мира и спекулятивных факторов. Кроме того, исторические рекорды обновила стоимость платины, палладия и меди.