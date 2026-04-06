РСПП готов обсуждать использование windfall tax

Предприниматели готовы обсуждать использование налога на сверхприбыль компаний за предыдущие периоды (windfall tax) в качестве дополнительного источника покрытия дефицита бюджета, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума InfoSpace-2026.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе встречи крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным в марте.

«Они [представители Минфина РФ] вслед за президентом повторяют, что это дело добровольное, если у кого-то есть желание, препятствовать не будут. Но пока этот вопрос, так скажем, повис. Есть какие-то желающие, наверное. Мы как РСПП этим не занимаемся. Мы вот готовы обсуждать windfall tax», – сказал Шохин (цитата по «Интерфакс»).

Он отметил, что один из участников встречи с президентом рассказал о своем решении сделать взнос «из семейных сбережений». Путин отреагировал на инициативу, подчеркнув, что это «дело добровольное».

По итогам встречи в конце марта Шохин уже говорил, что речи о повторном windfall tax нет. Он отмечал, что сейчас только ограниченное число компаний с благоприятной конъюнктурой способны заработать «чуть больше». Однако нигде не наблюдается длительных и стабильных сверхдоходов, заключил он.

