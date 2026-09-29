Куда направят средства от техсбора на смартфоны и ноутбуки

Средства, которые будут поступать в федеральный бюджет от технологического сбора с электроники, планируется направлять в создаваемую Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК). Об этом на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2026» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Юридическим лицом объединенной структуры, по его словам, выступает ООО «Интегральные системы». У этой структуры появится партнер – «Сбер», от которого также ожидаются финансовые вложения, рассказал Мантуров.