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Главная / Технологии /

Куда направят средства от техсбора на смартфоны и ноутбуки

На пленарном заседании форума «Микроэлектроника» обсудили проблемы отрасли
Дарья Соловьева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средства, которые будут поступать в федеральный бюджет от технологического сбора с электроники, планируется направлять в создаваемую Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК). Об этом на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2026» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Юридическим лицом объединенной структуры, по его словам, выступает ООО «Интегральные системы». У этой структуры появится партнер – «Сбер», от которого также ожидаются финансовые вложения, рассказал Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что объединенная структура не планирует поглощать всех частных предприятий отрасли. ОМК предстоит объединить ресурсы и мощности отрасли, выстроить полный цикл от разработки до серийного выпуска.

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