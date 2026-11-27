Командир крейсера, капитан 1-го ранга Иван Артюшин сообщил, что икона будет размещена в кают-компании корабля. По его словам, она призвана оберегать экипаж, а ее присутствие символизирует нахождение на борту частицы главной святыни вооруженных сил.