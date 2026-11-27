Путин подарил экипажу подводного крейсера «Пермь» икону
Президент России Владимир Путин подарил экипажу атомного подводного крейсера «Пермь» икону. Российский лидер сделал это в ходе церемонии подъема флага на подлодке.
Командир крейсера, капитан 1-го ранга Иван Артюшин сообщил, что икона будет размещена в кают-компании корабля. По его словам, она призвана оберегать экипаж, а ее присутствие символизирует нахождение на борту частицы главной святыни вооруженных сил.
«Для нас это имеет большое значение, будет охранять в дальних походах», – подчеркнул Артюшин (цитата по ТАСС).
«Пермь» – корабль проекта «Ясень-М» четвертого поколения атомоходов. Этот многоцелевой ракетоносец является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Путин назвал подлодку «Пермь» оружием глобального уровня и значения, а также отметил, что ракеты «Циркон» подтвердили свою ударную мощь и высокую точность поражения.
Путин 27 ноября прибыл в Северодвинск. Также президент проведет совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.
Мероприятия проходят на «Севмаше». Кроме того, президент проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.