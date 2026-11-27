Минюст внес в реестр иноагентов интернет-издание «Рабкор»Список также пополнили четыре человека, проживающие за рубежом
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Рабкор» и четырех человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным Минюста, «Рабкор» распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. В ведомстве отметили, что основатель издания также включен в реестр иноагентов.
В реестр также внесены журналист Алексей Артюх, общественный деятель Фатима Газиева, медиаменеджер Егор Куроптев и блогер Муса Ломаев. Все четверо, по информации Минюста, проживают за пределами России.
Как утверждает ведомство, Артюх выступал против специальной военной операции на Украине, содействовал сбору средств для ВСУ, распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.
Газиева, по данным министерства, призывала к нарушению территориальной целостности России, участвовала в создании материалов иноагентов и нежелательной организации. В Минюсте также назвали ее сторонницей террористического движения.
Куроптев, как указали в ведомстве, выступал против спецоперации, распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также основал одну из таких организаций.
Ломаев, по версии Минюста, выступал против спецоперации, призывал к нарушению территориальной целостности России и взаимодействовал с организацией, признанной в РФ террористической. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.
По утверждению ведомства, все четверо также распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.
20 ноября Минюст внес в реестр иноагентов новостной канал «Бюро»
Статус иноагента в России действует с 2012 г., но последовательное ужесточение законодательства о нем началось в 2020-х. На октябрь 2026 г. «метка» иноагента влечет за собой ограничение на участие в выборах, запрет на рекламу. Кроме того, физлица-иноагенты обязаны открывать специальные счета для доходов от своего творчества – средства можно использовать только после снятия статуса. Статус иностранного агента присваивается Минюстом без предварительного обращения в суд.