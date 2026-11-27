Статус иноагента в России действует с 2012 г., но последовательное ужесточение законодательства о нем началось в 2020-х. На октябрь 2026 г. «метка» иноагента влечет за собой ограничение на участие в выборах, запрет на рекламу. Кроме того, физлица-иноагенты обязаны открывать специальные счета для доходов от своего творчества – средства можно использовать только после снятия статуса. Статус иностранного агента присваивается Минюстом без предварительного обращения в суд.