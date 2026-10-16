Минюст признал певицу Наоко иноагентом

Минюст признал певицу Наоко иноагентомРеестр также пополнило экстремистское движение «Малиновый клин – независимая Кубань»
Минюст России пополнил свой реестр иностранных агентов. 16 октября в него внесена 19-летняя певица и солистка группы «Стоптайм» Диана Логинова
Перечень также пополнило движение «Малиновый клин – независимая Кубань»
Минюст считает, что Логинова распространяла материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Основанием также стала ее критика спецоперации на Украине, распространение фейков о действиях властей РФ. Отдельно указывается, что певица проживает за рубежом. Орлова ведомство заподозрило в тех же деяниях, отметив его участие в распространении материалов «антироссийской направленности».
Организация «Малиновый клин – независимая Кубань» призывала к нарушению территориальной целостности России, следует из данных в реестре иноагентов.
Певица Наоко и музыкант Орлов осенью 2025 г. столкнулись с преследованием в России после уличного выступления у станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге. Они исполняли песни артистов, которых Минюст РФ признал иностранными агентами. Тогда суд установил, что в ходе их уличного концерта «наступили негативные последствия», включая нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры. Наоко признали виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте» и арестовали на 13 суток. После отбытия ареста она уехала из России.
Статус иноагента в России действует с 2012 г., но последовательное ужесточение законодательства о нем началось в 2020-х. На октябрь 2026 г. «метка» иноагента влечет за собой ограничение на участие в выборах, запрет на рекламу. Кроме того, физлица-иноагенты обязаны открывать специальные счета для доходов от своего творчества – средства можно использовать только после снятия статуса. Статус иностранного агента присваивается Минюстом без предварительного обращения в суд.