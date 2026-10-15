В Москве проводят обыски по делу «Новой газеты», признанной иноагентом
Силовики проводят обыски в рамках расследования дела против «Новой газеты» (издание считается иноагентом по версии Минюста РФ), передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Речь идет о деле по статье о незаконном использовании персональных данных, по которому в апреле 2026 г. был арестован журналист издания Олег Ролдугин.
По сообщению самого издания, обыск прошел у главного редактора Сергея Соколова. На 13:27 мск его везли на допрос в Следственный комитет (СК) России, к нему отправился адвокат.
Родугина задержали в начале апреля, тогда же в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением.
Уголовное дело может быть связано с журналистскими расследованиями Ролдугина. Следствие считает, что он использовал информацию из ботов для «пробива» при написании материалов.