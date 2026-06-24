Минюст напомнил об обязанности иноагентов отбыть наказание по возвращении в РФ
Иноагентам, которые заочно осуждены российскими судами, придется отбыть наказание по приговору, когда они вернутся в Россию. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.
«И все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну им придется отсидеть тот заочный приговор», – сказал он.
Свириденко напомнил, что в России была ужесточена уголовная ответственность иноагентов, в результате чего их можно судить заочно. Он подчеркнул, что приговоры составляют от трех до пяти лет лишения свободы.
В октябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. До принятия закона уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Теперь иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности уже после одного административного наказания за нарушение ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).